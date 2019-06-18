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Украинцев за полгода стало меньше на 100 тысяч

Комментариев: 3
Количество умерших более, чем в два раза превышает количество живорожденных жителей Украины.
Население Украины продолжает сокращаться
Население Украины продолжает сокращаться
Korrespondent.net

Численность населения в Украине на 1 мая 2019 года составила 42 миллиона 55 тысяч человек, уменьшившись с начала года почти на сто тысяч человек. Об этом во вторник, 18 июня сообщает Госстат.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Госстата.

Отмечается, что число умерших по-прежнему существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

Ранее в МВФ прогнозировали, что на конец 2024 года количество людей, живущих в Украине, сократится до 41 миллиона человек.

Как сообщалось, за прошлый года численность населения в Украине сократилась на 233 тысячи - до 42 миллиона 153 тысячи 200 человек. 

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Теги: демография, население, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    18.06.2019, 22:12
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ? ))))))
bertal    18.06.2019, 22:02
Оценка:  +2
bertal
ждем переписи, все остальные прогнозы и лапша, только перепись покажет истинное количество людей в стране, если это не попадет под гриф "секретно"))
haarp    18.06.2019, 22:13
Оценка:  +2
haarp
что ждать то ?, ООН на основании потребления продуктов и прочего уже в прошлом году сказало 28 млн.
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