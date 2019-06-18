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Зеленский и Штайнмайер обсудили нормандский формат

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Освобождение украинских моряков и будущее нормандского формата были в центре переговоров президентов двух стран.
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 18 июня, провел в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования "нормандского формата". Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.

 

 

Напомним, 18 июня, в ходе своего визита в Германию, Зеленский встретился с Меркель. Программой визита также предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса. 

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Теги: Германия, переговоры, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    18.06.2019, 23:07
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Товарищи Штайнмайер, Юберзейцер и Пассенмахер на прогулке
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