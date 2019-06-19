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В Борисполе пассажиры заблокировали терминал аэропорта

Комментариев: 2
Пассажиры рейса Киев - Батуми, которые авиакомания YanAir откладывала уже несколько раз, заблокировали вход в терминал F.
В Борисполе заблокировали терминал
В Борисполе заблокировали терминал
КиевВласть

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе. Об этом вечером во вторник, 18 июня, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что пассажиры устроили протест из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00. Впрочем, 18 июня вылет откладывали еще несколько раз. 

Ранее авиакомпанию YanAir лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Позже в YanAir заявили об устранении недостатков в работе.

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Теги: протесты, авиакомпании, аэропорт Борисполь, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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alex_br    19.06.2019, 00:33
Оценка:  0
alex_br
С одной стороны, пассажиров можно понять, планы рушатся, неизвестность, куковать в терминале сутки...НО.
Представляю картину "капитан механику: долго еще? Механик: та никак деталь не могу закрутить, турбину клинить. Капитан: та на скотч давай! Пассажиры бунтуют, как-то да будет, не впервой.."
alex_br    19.06.2019, 00:34
Оценка:  0
alex_br
пусть задерживают хоть на неделю, есть компенсации, можно выбивать, но торопить неисправный самолет к вылету, не знаю...я бы точно не стал. Ну да, доходяга авиакомпания, ну так что, угробиться ей на зло?
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