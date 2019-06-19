В Борисполе пассажиры заблокировали терминал аэропорта

Пассажиры рейса Киев - Батуми, которые авиакомания YanAir откладывала уже несколько раз, заблокировали вход в терминал F.

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе. Об этом вечером во вторник, 18 июня, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что пассажиры устроили протест из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00. Впрочем, 18 июня вылет откладывали еще несколько раз.

Ранее авиакомпанию YanAir лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Позже в YanAir заявили об устранении недостатков в работе.

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