Дата визита Зеленского в США пока не определена – Волкер

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Вашингтон.



Точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не установлена. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса во вторник, 18 июня.

"Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашает посетить Белый дом. Сроки, этого визита еще надо согласовать", - сказал он.

При этом Волкер отметил, что в ближайшие недели также может состояться поездка делегации правительства США в Киев.

Напомним, ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил, что встреча Зеленского и Трампа должна состояться в ближайшие месяцы.



14 июня Зеленский в Twitter поздравил Трампа с днем рождения.

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