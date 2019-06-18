В Днепре мужчина умер в трамвае

Врачи скорой помощи прибыли на место инцидента буквально за несколько минут после вызова, но все попытки спасти мужчину не увенчались успехом.

В Днепре вечером во вторник на проспекте Пушкина в вагоне трамвая маршрута №5 умер мужчина. Об этом сообщает Информатор в среду, 19 июня.

Инцидент произошел примерно в 20:30. По данным полиции, мужчина сел в трамвай, проехал пару остановок, и на пересечении проспекта Пушкина и улицы Фабра ему стало плохо – и он умер.

По словам очевидцев, которые ехали в этом же трамвае, они видели, как мужчина бежал на трамвайную остановку. Когда заходил в вагон, ему уже было плохо, люди даже помогли ему присесть в кресло. Врачи скорой помощи прибыли на место буквально за несколько минут после вызова, но все попытки его спасти не увенчались успехом. Умершему было 63 года, – говорится в сообщении.

Предварительно, смерть наступила из-за жары и острой недостаточности сердца. От чего именно наступила смерть, определит следственно-оперативная группа и эксперты.

Движение электротранспорта в сторону вокзала было приостановлено на час и возобновилось в 21:30.

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Ранее в метро Киева на станции Театральная умер пассажир. Смерть мужчины наступила внезапно, прямо на перроне. На вид мужчине около 60 лет.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области в лесу нашли труп правоохранителя. Тело мужчины было обнаружено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове.

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