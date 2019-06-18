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В Днепре мужчина умер в трамвае

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Врачи скорой помощи прибыли на место инцидента буквально за несколько минут после вызова, но все попытки спасти мужчину не увенчались успехом.
Движение трамваев остановилось на час
Движение трамваев остановилось на час
Информатор

В Днепре вечером во вторник на проспекте Пушкина в вагоне трамвая маршрута №5 умер мужчина. Об этом сообщает Информатор в среду, 19 июня.

Инцидент произошел примерно в 20:30. По данным полиции, мужчина сел в трамвай, проехал пару остановок, и на пересечении проспекта Пушкина и улицы Фабра ему стало плохо – и он умер.

По словам очевидцев, которые ехали в этом же трамвае, они видели, как мужчина бежал на трамвайную остановку. Когда заходил в вагон, ему уже было плохо, люди даже помогли ему присесть в кресло. Врачи скорой помощи прибыли на место буквально за несколько минут после вызова, но все попытки его спасти не увенчались успехом. Умершему было 63 года, – говорится в сообщении.

Предварительно, смерть наступила из-за жары и острой недостаточности сердца. От чего именно наступила смерть, определит следственно-оперативная группа и эксперты.

Движение электротранспорта в сторону вокзала было приостановлено на час и возобновилось в 21:30.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре мужчина умер в трамвае

Ранее в метро Киева на станции Театральная умер пассажир. Смерть мужчины наступила внезапно, прямо на перроне. На вид мужчине около 60 лет.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области в лесу нашли труп правоохранителя. Тело мужчины было обнаружено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове.

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Теги: смерть, видео, фото, Днепр, полиция, мужчина, умер
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Источник: korrespondent.net

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