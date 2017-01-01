Во Львове впервые в мире подсчитают бродячих котов

Заинтересованность методикой подсчета котов проявили уже 15 стран. После Львова подсчет котов проведут в Германии.

Во Львове впервые в мире проведут подсчет бродячих котов. Об этом накануне сказала на пресс-конференции директор коммунального предприятия Лев Оксана Кошак, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По ее словам, подсчет проведут 26-30 июня за "уникальным алгоритмом".

"До сегодняшнего дня ни один муниципалитет, ни один город мира не нашел методику, благодаря которой можно было бы подсчитать бродячих котов. Мы будем первыми", – рассказала Кошак.

Отмечается, что во Львове уже трижды проводили подсчет бродячих собак, поэтому "схема работы понятна" и в сотрудничестве ее адаптировали под привычки и поведенческие особенности кошачьих.

Соучредитель международной платформы Animal-ID.info Виктор Копач рассказал о разработанном мобильном приложении, которое позволяет отслеживать количество бездомных собак.

"В Европе проблема собак практически решена, а вот с котами проблема кое-где больше, чем у нас. Поэтому мы адаптировали нашу систему, чтобы работать с котами", – сообщил Копач.

По его словам, система позволяет получать данные не только о количестве котов, но и места скопления и получив набор таких данных, власти города смогут предпринять адекватные меры для работы с котами в будущем.

По его словам, заинтересованность методикой подсчета котов в целом проявили уже 15 стран. В частности, после Львова подсчет котов проведут в Германии.

Напомним, в прошлом году власти Одессы выделили 500 тысяч гривен на кастрацию уличных котов. Стерилизация каждого животного обошлась бюджету в 550 гривен.

Также сообщалось, что в Австралии убьют около двух миллионов кошек. В стране разбрасывают с самолетов сосиски из кенгуру с ядом, чтобы уничтожить котов.

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