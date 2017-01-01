Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, у ВСУ потери

Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала нынешних суток 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, четверо были ранены и еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 19 июня.

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В частности, обстрелы велись в районе Авдеевки, Красногоровки, Верхнеторецкого, Песок, Водяного, Луганского, Новолуганского, Травневого, Троицкого, Новотроицкого, Лебединского и Марьинки.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери врага уточняются.

Напомним, за сутки 17 июня на Донбассе произошло 34 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ. По данным разведки, ответным огнем были ранены три сепаратиста.

Как сообщалось 17 июня, в Киеве 250 новобранцев Нацгвардии приняли присягу.