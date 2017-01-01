Зеленский не уклонялся от армии: Минобороны опровергло свою же информацию

Ведомство опровергло ранее опубликованную информацию.

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Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский уклонялся от призывов в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщают Українські новини.

В середине апреля этого года на официальной странице ведомства в Facebook появился пост, в котором Минобороны сообщило, что Владимир Зеленский несколько раз уклонялся от призыва в армию в 2014 и 2015 годах.

Пост Минобороны в апреле скриншот

Между тем, на официальный запрос журналистов издания 11 июня Минобороны ответило, что Зеленский "военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался".

Ответ Минобороны 11 июня ukranews.com

Информацию опровергли ukranews.com

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В этом же документе речь идет о том, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. Специальная медкомиссия признала его годным к военной службе. Зеленский имеет военно-учетную специальность "деловод делопроизводства".

Напомним, ВСУ остались без новых танков из-за РФ. В структуре танка есть российские детали, которым Украина еще не нашла местные или иностранные аналоги, но ведутся соответствующие исследования.