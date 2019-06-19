Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заложниками

По его словам, Порошенко боялся отдавать тех, кто в Украине совершил тяжкие преступления.

Боевики были согласны на обмен "всех на всех" в январе-февраля 2018 года EPA/UPG

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента Российской Федераци Виктор Медведчук заявляет, что экс-президент Украины Петр Порошенко якобы неоднократно сам блокировал обмен заложниками.

Об этом он сказал в интервью ВВС News Русская служба.

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"По поводу обменов. Я продолжаю этим заниматься. Только я везде говорю, что занимаюсь не обменами, а освобождением…. Когда ставят палки в колеса и обмены не проходят, потому что Порошенко был категорически против этого", - сказал Медведчук.

По его словам, Порошенко мешал обмену, "потому что он хотел получить то, что он хотел".

Медведчук рассказал, что якобы в декабре 2017 года, когда готовили первый этап обмена, боевики согласились на украинские условия обмена, но при одном условии: что на втором этапе, в январе-февраля 2018 года, будет произведен обмен "всех на всех".

"Порошенко дал мне на это добро. Он мне пообещал, что будет второй этап. И Порошенко это сорвал. Он начал вести себя как торгаш. Он предлагал провести обмены по схеме "10 на 25", "15 на 35" (а не "всех на всех" – ред.). Почему он играл на этом? Потому что у него риторика была такая, он возвел в ранг государственной политики пещерную русофобию и антироссийскую истерию", - сказал кум Путина.

По его словам, Порошенко боялся отдавать тех, кто в Украине совершил тяжкие преступления.

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"Но люди, которые содержатся там (на оккупированной территории – ред.) тоже не одуванчики собирали, они тоже участвовали в боевых действиях, и в результате этих действий были тяжкие последствия. Порошенко не хотел этого слышать и видеть. Если бы он этого захотел, я бы за пять дней провел обмен", - подытожил Медведчук.

Вместе с тем в пресс-службе Петра Порошенко виновной в срыве обмена называют Россию.

"Виновной в срыве обмена является страна-агрессор Россия. Именно она не выполняет Минские договоренности", - ответили на заявления Медведчука в пресс-службе Порошенко.

Как сообщалось 7 июня, Бойко и Медведчук в Москве грозились принудить Киев к сотрудничеству.