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Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заложниками

Комментариев: 6
По его словам, Порошенко боялся отдавать тех, кто в Украине совершил тяжкие преступления.
Боевики были согласны на обмен "всех на всех" в январе-февраля 2018 года
Боевики были согласны на обмен "всех на всех" в январе-февраля 2018 года
EPA/UPG

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента Российской Федераци Виктор Медведчук заявляет, что экс-президент Украины Петр Порошенко якобы неоднократно сам блокировал обмен заложниками.

Об этом он сказал в интервью ВВС News Русская служба.

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"По поводу обменов. Я продолжаю этим заниматься. Только я везде говорю, что занимаюсь не обменами, а освобождением…. Когда ставят палки в колеса и обмены не проходят, потому что Порошенко был категорически против этого", - сказал Медведчук.

По его словам, Порошенко мешал обмену, "потому что он хотел получить то, что он хотел".

Медведчук рассказал, что якобы в декабре 2017 года, когда готовили первый этап обмена, боевики согласились на украинские условия обмена, но при одном условии: что на втором этапе, в январе-февраля 2018 года, будет произведен обмен "всех на всех".

"Порошенко дал мне на это добро. Он мне пообещал, что будет второй этап. И Порошенко это сорвал. Он начал вести себя как торгаш. Он предлагал провести обмены по схеме "10 на 25", "15 на 35" (а не "всех на всех" – ред.). Почему он играл на этом? Потому что у него риторика была такая, он возвел в ранг государственной политики пещерную русофобию и антироссийскую истерию", - сказал кум Путина.

По его словам, Порошенко боялся отдавать тех, кто в Украине совершил тяжкие преступления.

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"Но люди, которые содержатся там (на оккупированной территории – ред.) тоже не одуванчики собирали, они тоже участвовали в боевых действиях, и в результате этих действий были тяжкие последствия. Порошенко не хотел этого слышать и видеть. Если бы он этого захотел, я бы за пять дней провел обмен", - подытожил Медведчук.

Вместе с тем в пресс-службе Петра Порошенко виновной в срыве обмена называют Россию.

"Виновной в срыве обмена является страна-агрессор Россия. Именно она не выполняет Минские договоренности", - ответили на заявления Медведчука в пресс-службе Порошенко.

Как сообщалось 7 июня, Бойко и Медведчук в Москве грозились принудить Киев к сотрудничеству.

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Теги: обмен пленными, Медведчук, Донбасс, Порошенко
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Комментариев (6)
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Paul_Knox    19.06.2019, 11:07
Оценка:  +1
Paul_Knox
Как же ты мразь, мертвеччук. Пусть твои родные окажутся на месте пленных, которые вообще сущестувют по твоей вине.
Ruspidor    19.06.2019, 11:03
Оценка:  -2
Ruspidor
Потрох собирается балатироваться в ЕП в 2024 году... Видимо от Испании?
Людмил_А    19.06.2019, 10:41
Оценка:  +1
Людмил_А
хряк Петька не может допустить, чтобы закончилась война, чтобы вернулись заложники, ведь тогда даже упоротый порохобот поймет как его разводили эти пять лет. Ведь достаточно только волевого решения президента об обмене и этот обмен состоится.
ShakhterDonetsk    19.06.2019, 10:25
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Агент вражеской россии, офицер фсб медведчук выливает очередную пропагандистскую грязь в рамках очережной кремлевской спецоперации. Надо было его обменять на наших заложников. За такую тушку кремь отдал бы много людей.
Коляка    19.06.2019, 10:53
Оценка:  -2
Коляка
Россия не была вражеской, пока упоротые кастрюли не начали на майдане раскручивать антироссийскую пропаганду, которая была ранее Крыма и ЛНДР.... Попробуй меня переубеди чмо упоротое
nfhvyt    19.06.2019, 11:00
Оценка:  -3
nfhvyt
Лучше тебе из схрона не вылазить, Путин лично за тобой наблюдает, будь осторожен ))))))) У Украины нет другой альтернативы кроме сотрудничества с Россией как ни крути.
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