Хомчак уже изменил мнение о проходе кораблей через Керченский пролив

Глава Генштаба заверил, что такой проход состоится, но после выработки новой стратегии.

Украина все же проведет корабли через Азов УНИАН

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Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были захвачены российскими пограничниками. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передают Новости Крыма.

Глава Генштаба подчеркнул, что Киев не отказывается от планов проводить военные корабли через пролив, однако командование разработает план, «"ак это делать так, чтобы не было таких последствий".

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Хомчак подчеркнул, что в прошлом году именно Россия совершила провокацию и акт военной агрессии: "Они не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права".

Ранее Хомчак заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать при попытке снова провести военные корабли через Керченский пролив.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ также заявили, что Россия скопила у границ с Украиной около 80 тысяч военных.