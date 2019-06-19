"Лик" экс-директора Николаевского порта нарисовали на фресках в храме

Многие пользователи считают подобный поступок богохульством.

Экс-директор Николаевского морского порта Василий Капатенко оплатил реставрацию храма, за это он потребовал чтобы его портрет увековечили на фресках.

Об этом в группе “Єдина, соборна Україна!“ Facebook сообщила Инна Яровая.

Читай также: В Сети обсуждали фото фрески с Порошенко и Божьей матерью

“Как вы думаете увековечить себя на фреске в церкви это богохульство? Я считаю да, а вот экс-директор Николаевского морского порта Василий Капатенко думает иначе! Он оплатил реставрацию храма, за это он потребовал его портрет увековечили в нем“, - написала Яровая.

Спонсор церкви - Василий Капатенко соцсети

Как сообщалось в 2016 году, в церкви Московского патриархата в Полтаве нарисовали Петра Первого, топчущего сине -желтый флаг.