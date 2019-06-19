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"Лик" экс-директора Николаевского порта нарисовали на фресках в храме

Комментариев: 4
Многие пользователи считают подобный поступок богохульством.
В сети комментируют прецедент
В сети комментируют прецедент
соцсети

Экс-директор Николаевского морского порта Василий Капатенко оплатил реставрацию храма, за это он потребовал чтобы  его портрет увековечили  на фресках.

Об этом в группе “Єдина, соборна Україна!“  Facebook сообщила Инна Яровая.

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“Как вы думаете увековечить себя на фреске в церкви это богохульство? Я считаю да, а вот экс-директор Николаевского морского порта Василий Капатенко думает иначе! Он оплатил реставрацию храма, за это он потребовал его портрет увековечили в нем“, - написала Яровая.

Спонсор церкви - Василий Капатенко
Спонсор церкви - Василий Капатенко
соцсети

Как сообщалось в 2016 году, в церкви Московского патриархата в Полтаве нарисовали Петра Первого, топчущего сине -желтый флаг.

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Теги: церковь, порт, Николаев
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Комментариев (4)
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haarp    19.06.2019, 11:06
Оценка:  +1
haarp
мода у дураков после майдана , то Порошенко со всем семейством на иконе , то еще кто то там бы , теперь этот , хохляди головой тронулись
KIBARG    19.06.2019, 11:04
Оценка:  +2
KIBARG
Ну частенько наблюдается такое, как тщеславие вышестоящих доводит их до желания воздвигнуть себя в ранг святых)
foster12    19.06.2019, 10:58
Оценка:  0
foster12
Да к стати, он еще и николаевский завод "Океан" "прихватил" через процедуру банкротства.....
foster12    19.06.2019, 10:54
Оценка:  0
foster12
Биг Мир, называйте правильно фамилии. Не Капатенко а КАПАЦИНА Василий Николаевич....
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