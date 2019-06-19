В КСУ нет голосов ни за одно решение по указу Зеленского - СМИ

На судей продолжают давить противники перевыборов, а они сами вступают в жесткие перепалки в попытке договориться.

КСУ пока не может принять решение по указу Зе УНИАН

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Конституционный суд во вторник продолжил рассмотрение указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах. Об этом пишет “Страна“.

После открытой части заседания КС перешел к закрытой. По итогу бурного обсуждения сигнальное голосование показало небольшой перевес у противников признания указа неконституционным.

Так, было восемь голосов за конституционность указа против семи за признание неконституционным. Двое воздержалось, а для принятия решения нужно 10 голосов. Следующее заседание, скорее всего, состоится в начале следующей недели. Торги продолжаются, пишет издание.

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“Единого мнения по этому вопросу нет даже внутри самого суда. Часть судей считают, что необходимо встать на сторону президента, тем более, что нет никаких доказательств существования коалиции после весны 2016 года“, - рассказал источник в суде.

Другая часть соглашаются с нардепами, так как нет никаких доказательств, что коалиция развалилась весной 2016 года. Одним из рабочих вариантов было предложение, чтобы суд вынес весьма размытое решение, которое все же позволит провести досрочные выборы.

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“Такой формальный ответ дал бы возможность проводить досрочные выборы в парламент. Но 10 голосов на данный момент нет. Точно так же, как и пока нет голосов за признание неконституционным указа“, - говорит источник.

Во время закрытого заседания произошла жесткая перепалка. Так, за признание неконституционным рьяно выступали судьи, которых связывают с “Народным фронтом“ – Николай Мельник и Игорь Слиденко. Оппонировали им судьи, которые ориентируются на экс-главу КСУ Станислава Шевчука.

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В тоже время с судьями продолжают работу противники досрочного роспуска Рады. “Ключевой вопрос - это позиция так называемых “стародонецких“ судей - тех, кто назначен был во времена Виктора Януковича. Они реагируют только на материальные стимулы“, - говорят источники.

Напомним, ранее в Конституционном суде заявили, что не верят в большую явку на выборах посредине лета.