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В КСУ нет голосов ни за одно решение по указу Зеленского - СМИ

Комментариев: 4
На судей продолжают давить противники перевыборов, а они сами вступают в жесткие перепалки в попытке договориться.
КСУ пока не может принять решение по указу Зе
КСУ пока не может принять решение по указу Зе
УНИАН

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Конституционный суд во вторник продолжил рассмотрение указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах. Об этом пишет “Страна“.

После открытой части заседания КС перешел к закрытой. По итогу бурного обсуждения сигнальное голосование показало небольшой перевес у противников признания указа неконституционным. 

Так, было восемь голосов за конституционность указа против семи за признание неконституционным. Двое воздержалось, а для принятия решения нужно 10 голосов. Следующее заседание, скорее всего, состоится в начале следующей недели. Торги продолжаются, пишет издание.

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“Единого мнения по этому вопросу нет даже внутри самого суда. Часть судей считают, что необходимо встать на сторону президента, тем более, что нет никаких доказательств существования коалиции после весны 2016 года“, - рассказал источник в суде. 

Другая часть соглашаются с нардепами, так как нет никаких доказательств, что коалиция развалилась весной 2016 года. Одним из рабочих вариантов было предложение, чтобы суд вынес весьма размытое решение, которое все же позволит провести досрочные выборы. 

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“Такой формальный ответ дал бы возможность проводить досрочные выборы в парламент. Но 10 голосов на данный момент нет. Точно так же, как и пока нет голосов за признание неконституционным указа“, - говорит источник.

Во время закрытого заседания произошла жесткая перепалка. Так, за признание неконституционным рьяно выступали судьи, которых связывают с “Народным фронтом“ – Николай Мельник и Игорь Слиденко. Оппонировали им судьи, которые ориентируются на экс-главу КСУ Станислава Шевчука.

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В тоже время с судьями продолжают работу противники досрочного роспуска Рады. “Ключевой вопрос - это позиция так называемых “стародонецких“ судей -  тех, кто назначен был во времена Виктора Януковича. Они реагируют только на материальные стимулы“, - говорят источники.

Напомним, ранее в Конституционном суде заявили, что не верят в большую явку на выборах посредине лета.

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Теги: КСУ, Рада, выборы, решение, суд, СМИ
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Комментариев (6)
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Ruspidor    19.06.2019, 11:18
Оценка:  0
Ruspidor
Потрохоботские отродия на зарплате набрали в рот говна и минусят от бессилия... Где ж ваше красноречие, yблюдки!?
Sergeikiev83    19.06.2019, 11:07
Оценка:  -1
Sergeikiev83
Они будут тянуть или переносить заседание .....до выборов , а потом скажут а вернее приймут , -поскольку выборы состоялись то уже нету смысла рассматривать решение о роспуске старой ВР ......это 100% информация точная
Ruspidor    19.06.2019, 11:16
Оценка:  0
Ruspidor
Да, так и есть, я это читал в блоге одного конституциониста еще 2 недели назад...
Ruspidor    19.06.2019, 10:53
Оценка:  -4
Ruspidor
Писю, писю, в попу, в попу потрохоботы себе дружно суют! Кобза-ебза, ты - сраный yблюдoк, проглотил потроховский xyй и радуешься, что 200 гривень заплатили! Да шлюxa с окружной и та больше зарабатывает!
Ruspidor    19.06.2019, 10:58
Оценка:  -3
Ruspidor
2 неделю назад один эксперт конституционного права опубликовал на фейсбуке в точности эту информацию. Проверить я ее не мог, но вот она подтвердилась! Значит и все остальное в его посте правда! Он написал, что больше половины судей поддерживают указ, но их 9 и до 10 не дотянуть.
Ruspidor    19.06.2019, 10:59
Оценка:  -3
Ruspidor
Поэтому, как он прогнозирует, суд не примет никакого решения до выборов, а после выборов обьявит, чтоинарод высказался на открытом голосовании... Набрать 10 голосов за признание указа неконституционным просто нереально!
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