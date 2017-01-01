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“Прямый канал никому не продам”: Макеенко опроверг слухи о продаже канала

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Владелец канала опроверг слухи о его покупке.
Прямый не продается
Прямый не продается
facebook.com/pryamiy

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Владелец телеканала Прямый Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже близкому соратнику кума Путина Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Об этом сообщает Прямый.

Прямый канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала, - сообщается на официальном сайте Прямого.

Кроме того, владелец телеканала сообщил, что в условиях рисков для информационной безопасности Украины готов рассмотреть возможность покупки ряда телеканалов.

В условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как 112 и ZiK, - признался Макеенко.

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Слухи о продаже телеканала Прямой соратнику Медведчука Владимир Макеенко назвал умышленной провокацией.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Медведчук купит еще два телеканала. По информации СМИ, политик купит "Прямой" и "Пятый канал". Еще один канал ожидает ребрендинг.

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Теги: Медведчук, Макеенко, Прямый, канал, СМИ, продажа
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