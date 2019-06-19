В Днепре мужчина в форме милиционера издевался над матерью и назывался "Давидом Гоцманом"

Мужчине вызвали скорую помощь, поскольку его поведение было неадекватным.

Где мужчина раздобыл форму старого образца пока не известно facebook.com/dnipropolice

Читай также: Издевательства над ребенком в реанимации Киева: появились подробности инцидента

В Днепре задержали мужчину в форме сотрудника милиции, который издевался над матерью и назывался “Давидом Гоцманом“.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Вчера, около часа дня на спецлинию “102“ позвонила жительница одного из домов на улице Павла Чубинского и сообщила, что над ее соседкой, больной женщиной преклонного возраста, издевается ее сын - оскорбляет, угрожает, крушит мебель и посуду. Патрульные прибыли на место происшествия и приняли у потерпевшей заявление и объяснения. Обидчика дома не оказалось.

Читай также: Во Львове сотрудница “Укрпошты“ из “Новороссии“ отказалась обслуживать клиента на украинском языке

“Впоследствии полицейские обнаружили его на остановке общественного транспорта на улице Рабочей. Мужчина был пьян, находился в форме бывшего работника милиции, вел себя агрессивно, приставал к прохожим и назывался “Давидом Гоцманом“. Стражи порядка задержали его и доставили в Чечеловское отделении полиции“, - рассказывают в пресс-службе.

Задержанный предоставил свои документы, на него составили административные материалы по ст.173-2 КУоАП (“Совершение насилия в семье“) и ст.178 КУоАП (“Нахождение в пьяном виде в общественном месте“).

Также мужчине вызвали скорую помощь, поскольку его поведение было неадекватным. Скорая госпитализировала его в больницу.

Стоит отметить, что Давид Маркович Гоцман — главный герой телесериала “Ликвидация“, сотрудник милиции, начальник отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска.

Как сообщалось 17 мая, в Харькове мать издевалась над 4-летним сыном, а отец снимал видео.