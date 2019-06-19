"Ну и великолепно": Медведчук признался в нелюбви к большинству украинцев

Политик отметил, что его не волнуют опросы и отношение украинцев, ведь он тоже относится к ним негативно.

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Виктор Медведчук не расстраивается тому факту, что 46% опрошенных украинцев относятся к нему негативно и только 11% - позитивно. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

“А к Порошенко сейчас 75% негативно, и что? Он готов? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?“ - отреагировал он.

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Комментируя фразу “сейчас люди относятся к вам негативно“, Медведчук и вовсе заявил: “Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю“.

“Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части“, - добавил он.

Напомним, Виктор Медведчук также обвинил Петра Порошенко в блокировании обмена заложниками между Украиной и РФ.