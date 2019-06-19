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"Ну и великолепно": Медведчук признался в нелюбви к большинству украинцев

Комментариев: 53
Политик отметил, что его не волнуют опросы и отношение украинцев, ведь он тоже относится к ним негативно.
Медведчук заявил, что тоже негативно относится к украинцам
Медведчук заявил, что тоже негативно относится к украинцам
facebook.com/ViborUa

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Виктор Медведчук не расстраивается тому факту, что 46% опрошенных украинцев относятся к нему негативно и только 11% - позитивно. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

“А к Порошенко сейчас 75% негативно, и что? Он готов? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?“ - отреагировал он.

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Комментируя фразу “сейчас люди относятся к вам негативно“, Медведчук и вовсе заявил: “Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю“. 

“Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части“, - добавил он.

Напомним, Виктор Медведчук также обвинил Петра Порошенко в блокировании обмена заложниками между Украиной и РФ.

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Теги: Медведчук, опросы, рейтинг, украинцы, выборы
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Комментариев (54)
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SANDMAN    19.06.2019, 12:54
Оценка:  0
SANDMAN
Пора мертвечука умертвить .
Катилин    19.06.2019, 12:51
Оценка:  0
Катилин
Какой вопрос - такой ответ, в данном случае. Забыли ещё спросить "чей Крым") ДББТЬ Из тех ДБ проводили опрос, которых ещё не утилизировали на Донбассе, вероятно) Их всё меньше и меньше, о чём свидетельствовали красноречиво выборы не Зеленского, а против Петра))
Woodbrother    19.06.2019, 12:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Медведчук никакой не политик, а агент фсб. Его надо бы обменять на наших заложников.
farfalle    19.06.2019, 12:46
Оценка:  -1
farfalle
Удостоверение его видел? Радиограмму расшифровал? Идиот как он есть))
Woodbrother    19.06.2019, 12:48
Оценка:  0
Woodbrother
Когда совок развалился, досье этого гебиста всплыло на всеобщее обозрение.
Lyonya-Space    19.06.2019, 12:44
Оценка:  0
Lyonya-Space
Достойный кум своего кума!
farfalle    19.06.2019, 12:46
Оценка:  -2
farfalle
Кум - слово маркер порохоботов)))
Woodbrother    19.06.2019, 12:49
Оценка:  +1
Woodbrother
farfalle - кум - это просто украинское слово. Вам на вашей грязной лаптежной рассейской глубинке это не понять.
LIFE_LOVE_I    19.06.2019, 12:11
Оценка:  +6
LIFE_LOVE_I
11% - вы кто? интересно посмотреть на эту публику
tulchanin    19.06.2019, 12:31
Оценка:  -2
tulchanin
Да ты их видел, точь в точь избиратели Пети, ток без вышиванок.
Мыкола    19.06.2019, 11:51
Оценка:  -5
Мыкола
Украинцам лень думать. Иначе они бы поняли, кто их всех дурит на протяжении 28 лет и почему их страна стала самой бедной в Европе. И когда кто-то говорит умные и правильные слова,говорит правду, для большинства украинцев это становится неприемлемым, они на этого человека обижаются !
WTF2wtf    19.06.2019, 11:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Украинофоб многостаночный, просто нах.
Конченое ...
farfalle    19.06.2019, 12:03
Оценка:  -4
farfalle
Вот яркий пример. А что, богатая Украина стала при Пете?
WTF2wtf    19.06.2019, 12:10
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нацик, вы оккупированый Донбасс опустили намного ниже любого укринскогоь региона, конченые ублюдки путинские ...

Нах пшло, нацистко упортое, обещавшее построить в Сибири лагеря для укринцев!
CasperW    19.06.2019, 12:12
Оценка:  +4
CasperW
farfalle, она стала беднее благодаря внешней "поддержке" фашистов из рассеи, которая прикрываясь переживаниями за свои границы, уверенно бомбит другие страны на их же территории, пропагандируя мифическую защиту пострадавших русскоязычных (которые идут убивать ваших "защитников", защищая Родину)
farfalle    19.06.2019, 12:39
Оценка:  -1
farfalle
Она "беднее" начиная с 1991 года, дурачок!
LIFE_LOVE_I    19.06.2019, 12:16
Оценка:  +3
LIFE_LOVE_I
Тебя не смущает что это г. было десятки лет у власти и основатель олигархии в Украине?
Woodbrother    19.06.2019, 12:43
Оценка:  -2
Woodbrother
Мыкола - самая бедная страна - это ваша на россия. Раньше армения была самой бедной, но такой страны практически уже нет.
farfalle    19.06.2019, 12:45
Оценка:  -1
farfalle
Очередной вброс тупого дурачка. Доказательств, конечно, как всегда, не будет? Слился уже?)
Woodbrother    19.06.2019, 12:50
Оценка:  0
Woodbrother
farfalle - ваш позорный недуг можно вылечить. Займитесь самообразованием, и дурачком не будете .
WTF2wtf    19.06.2019, 11:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Стукач и предатель по жизни ... еще с молодости, с советских времен.
Смерть Стуса именно на совести этого гнилого гэбэшника
Olshankin    19.06.2019, 12:17
Оценка:  -5
Olshankin
Про смерть Олеся Бузины не хотите вспомнить? Я с ним пытался размышлять в 2014 г. на сайте Сегодня.UA, местами критиковал. Пока правят бал активисты-наемники вместо закона, гнилье никогда не исчезнет.
BitcoinCash    19.06.2019, 11:42
Оценка:  -9
BitcoinCash
Буду голосовать за команду Медведчука в Раду... Зелошенко - это пустышка.
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 11:47
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Давай сразу за Путина. Чего мелочиться?
BitcoinCash    19.06.2019, 12:05
Оценка:  -7
BitcoinCash
Если бы я голосовал в РФ, то за Бабурина или Платошкина. А если б бы был выбор в Украине, Порошенко или Путин, то конечно Путин.Згоден?
WTF2wtf    19.06.2019, 12:09
Оценка:  +4
WTF2wtf
Со скольки аккаунтов, бот путинский???
С Колорада, с бобинного магнитофона, со слащавого пи-дерка, с других своих ников?
Просто бот путинский ...
trgvm1    19.06.2019, 11:39
Оценка:  +2
trgvm1
он просто мерзкая мразь
Бувший_східняк    19.06.2019, 11:39
Оценка:  +2
Бувший_східняк
так може то марсіани у нас Крим віджали?
BitcoinCash    19.06.2019, 11:41
Оценка:  -6
BitcoinCash
Люди ушли от вашего бандерблядства. На выборах нужно президентов менять, а не совершать госперевороты.
Бувший_східняк    19.06.2019, 11:43
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Ну да, ну да. А зелёные человечки откуда? От сырости?
WTF2wtf    19.06.2019, 11:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Какого ты перелогинился, бот путинский???
Нах пшел, слащавый многостаночник-укринофоб
farfalle    19.06.2019, 11:59
Оценка:  -5
farfalle
Ты же любишь слащавых, малыш
WTF2wtf    19.06.2019, 12:01
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нах-уй пшел, говно нацистское имени путина
CasperW    19.06.2019, 12:06
Оценка:  +4
CasperW
"На выборах нужно президентов менять..."
научите, 146процентные?
Хитрый-Лис    19.06.2019, 12:21
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Ну ты и ЛОШАРА
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