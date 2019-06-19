"Ну и великолепно": Медведчук признался в нелюбви к большинству украинцев
Читай также: “Прямый канал никому не продам”: Макеенко опроверг слухи о продаже канала
Виктор Медведчук не расстраивается тому факту, что 46% опрошенных украинцев относятся к нему негативно и только 11% - позитивно. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.
“А к Порошенко сейчас 75% негативно, и что? Он готов? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?“ - отреагировал он.
Читай также: Партию Бойко финансирует Медведчук и основатель федерации дзюдо – СМИ
Комментируя фразу “сейчас люди относятся к вам негативно“, Медведчук и вовсе заявил: “Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю“.
“Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части“, - добавил он.
Напомним, Виктор Медведчук также обвинил Петра Порошенко в блокировании обмена заложниками между Украиной и РФ.
Конченое ...
Нах пшло, нацистко упортое, обещавшее построить в Сибири лагеря для укринцев!
Смерть Стуса именно на совести этого гнилого гэбэшника
С Колорада, с бобинного магнитофона, со слащавого пи-дерка, с других своих ников?
Просто бот путинский ...
Нах пшел, слащавый многостаночник-укринофоб
научите, 146процентные?