Зеленского пригласили на Марш равенства

Организаторы КиевПрайд-2019 пригласили Зеленского.

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Организаторы Марша равенства в Киеве пригласили посетить мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. Видеообращение к украинскому гаранту появилось на официальной странице КиевПрайда в Facebook.

Активисты акцентировали, что полностью поддерживают позицию президента Зеленского касательно того, что человек является самой большой ценностью для государства.

23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека? - спросили активисты президента.

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К слову, пока нет официального ответа президента на приглашение организаторов Марша равенства.

Напомним, киевляне под АП проведут акцию против КиевПрайда. Люди выступают против “публичной пропаганды гомосексуализма“.