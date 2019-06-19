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Зеленского пригласили на Марш равенства

Комментариев: 4
Организаторы КиевПрайд-2019 пригласили Зеленского.
Активисты пригласили на Прайд Зеленского
Активисты пригласили на Прайд Зеленского
facebook.com/kyivpride

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Организаторы Марша равенства в Киеве пригласили посетить мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. Видеообращение к украинскому гаранту появилось на официальной странице КиевПрайда в Facebook.

Активисты акцентировали, что полностью поддерживают позицию президента Зеленского касательно того, что человек является самой большой ценностью для государства.

23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека? - спросили активисты президента.

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К слову, пока нет официального ответа президента на приглашение организаторов Марша равенства.

Напомним, киевляне под АП проведут акцию против КиевПрайда. Люди выступают против “публичной пропаганды гомосексуализма“.

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Теги: КиевПрайд, Марш равенства, Зеленский, приглашение
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Комментариев (5)
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zadneprohodchik    19.06.2019, 12:54
Оценка:  0
zadneprohodchik
Это питары? Или что за марш равенства непонятно?
nfhvyt    19.06.2019, 12:47
Оценка:  +2
nfhvyt
Пора уже в психушке проводить такие марши, чем психи хуже этих добровольных извращенцев/вырожденцев.
nfhvyt    19.06.2019, 12:50
Оценка:  0
nfhvyt
И за такое европейское заднеприводное счастье скакал майдан?
Krotol2    19.06.2019, 12:25
Оценка:  +1
Krotol2
На марше равенства приезжих из других стран 70 проц
Агент_Смитт    19.06.2019, 12:15
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Ответ прост: Посмотрите на первую леди. Она пользуется бритвой только для зоны бикини.
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