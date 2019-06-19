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На Волыни неизвестный "партизан" попытался поджечь сельсовет

Комментариев: 1
Документация не пострадала.
По факту поджога начали уголовное производство
По факту поджога начали уголовное производство
depositphotos.com

В полицию поступило сообщение от сельского головы села Нуйно Камень-Каширского района о том, что в помещении сельского совета обнаружены следы поджога.

Об этом сообщала пресс-служба ГСЧС Волынской области.

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На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские предварительно установили, что неизвестный разбил окно в кабинете сельского головы и осуществила поджог.

В результате пожара повреждены стены, потолок и частично мебель. Документация не пострадала. Возгорание прекратилось самостоятельно, никто из людей не пострадал.

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Следователи Камень-Каширского отдела полиции по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога начали уголовное производство. Полицейские проводят все необходимые мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления и привлечения их к ответственности.

Как сообщалось 15 июня, в Харькове задержан поджигатель волонтерской палатки на площади Свободы. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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Теги: поджог, сельсовет, Воллынская область
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Комментариев (1)
Агент_Смитт    19.06.2019, 12:12
Оценка:  -1
Агент_Смитт
Что может нас спасти от ревизии? - Простите, не нас, а вас.
От ревизии нас может спасти только кража.
Со взломом или без? - Естественно со взломом!
Статья 89 пункт 2. До шести лет. Не пойдет!
Ведь кражи не будет!
Все уже украдено до нас!
Это ведь сущие пустяки, вам нужно только инсценировать кражу.
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