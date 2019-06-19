На Волыни неизвестный "партизан" попытался поджечь сельсовет
В полицию поступило сообщение от сельского головы села Нуйно Камень-Каширского района о том, что в помещении сельского совета обнаружены следы поджога.
Об этом сообщала пресс-служба ГСЧС Волынской области.
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На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские предварительно установили, что неизвестный разбил окно в кабинете сельского головы и осуществила поджог.
В результате пожара повреждены стены, потолок и частично мебель. Документация не пострадала. Возгорание прекратилось самостоятельно, никто из людей не пострадал.
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Следователи Камень-Каширского отдела полиции по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога начали уголовное производство. Полицейские проводят все необходимые мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления и привлечения их к ответственности.
Как сообщалось 15 июня, в Харькове задержан поджигатель волонтерской палатки на площади Свободы. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
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