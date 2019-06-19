Утром в Донецке прогремел мощный взрыв
В неподконтрольном украинским властям Донецке рано утром в среду, 19 июня, произошел взрыв.
Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.
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По его данным, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Кроме того, сообщается, что якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский также попали снаряды.
Как сообщил в эфире ObozTV бывший военный разведчик, сотрудник фонда “Повернись живим“ Андрей Рымарук, взрыв уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ), ранее стрелявшую по украинским территориям, в частности, по Марьинке, уточняет Обозреватель.
Местные жители комментируют инцидент в соцсетях. По их словам, такого “горячего“ утра не было давно: “Ужас!“ – пишут они в комментариях к видеокадрам.
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 червня 2019 р.
Как сообщалось 7 июня, в Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки.