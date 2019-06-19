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Утром в Донецке прогремел мощный взрыв

Комментариев: 4
Местные жители комментируют инцидент в соцсетях.
Взрыв прогремел возле Петровского исполкома
Взрыв прогремел возле Петровского исполкома
detecddonetsk.com.ua

В неподконтрольном украинским властям Донецке рано утром в среду, 19 июня, произошел взрыв.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

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По его данным, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Кроме того, сообщается, что якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский также попали снаряды.

Как сообщил в эфире ObozTV бывший военный разведчик, сотрудник фонда “Повернись живим“ Андрей Рымарук, взрыв уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ), ранее стрелявшую по украинским территориям, в частности, по Марьинке, уточняет Обозреватель.

Местные жители комментируют инцидент в соцсетях. По их словам, такого “горячего“ утра не было давно: “Ужас!“ – пишут они в комментариях к видеокадрам.

Как сообщалось 7 июня, в Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки.

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Теги: взрыв, Донецк
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Комментариев (4)
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BROKER666    19.06.2019, 12:38
Оценка:  -1
BROKER666
ОХ УЖ ЭТИ НЕУЛОВИМЫЕ УкрДРГ
WTF2wtf    19.06.2019, 12:37
Оценка:  0
WTF2wtf
Ночью в Донецке вся Петровка, вся Путиловка охренели от исходящих залпов ... оккупанты херовы, просто насрать им на на гражданских (((((
WTF2wtf    19.06.2019, 12:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Тупо продолжают отрабатывать по "путинской" тактике - ведут обстрелы из жилых районов, конченые ((((
Zorro-Gerda-50    19.06.2019, 12:25
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Горячий привет пушку ! Толи еще будет а то трендят саперы что зе пожалеет !
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