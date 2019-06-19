Утром в Донецке прогремел мощный взрыв

Местные жители комментируют инцидент в соцсетях.

В неподконтрольном украинским властям Донецке рано утром в среду, 19 июня, произошел взрыв.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

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По его данным, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Кроме того, сообщается, что якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский также попали снаряды.

Как сообщил в эфире ObozTV бывший военный разведчик, сотрудник фонда “Повернись живим“ Андрей Рымарук, взрыв уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ), ранее стрелявшую по украинским территориям, в частности, по Марьинке, уточняет Обозреватель.

Местные жители комментируют инцидент в соцсетях. По их словам, такого “горячего“ утра не было давно: “Ужас!“ – пишут они в комментариях к видеокадрам.

Как сообщалось 7 июня, в Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки.