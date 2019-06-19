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В Вышгороде бросили гранату во двор дома начальника безопасности ГФС

Комментариев: 1
Правоохранители расследуют факт покушения на чиновника.
В Вышгороде бросили гранату во двор дома начальника безопасности ГФС
© полиция
Фото 1/8
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
  • На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
В Вышгороде бросили гранату во двор дома начальника безопасности ГФС
На месте происшествия обнаружены остатки гранаты
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В городе Вышгород Киевской области в ночь на 19 июня неизвестные бросили гранату во двор дома начальника внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Игоря Шкурата.

Об этом Корреспондент.net сообщил источник в полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 2.26. Выехавшие на место взрывотехники и следственно-оперативная служба нашли остатки гранаты, в том числе рычаг запала.

В результате взрыва поврежден фасад дома, травяной настил перед домом и ворота ограды дома. Пострадавших нет.

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В полиции происшествие связывают с профессиональной деятельностью владельца дома. В частности, это может быть связано с делом о хищении контейнеров на Одесской таможне либо с делом о незаконной выдаче разрешений на перевозку грузов (уголь) с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и перевозке таких грузов в обратном направлении.

В настоящее время полиция проверяет обе версии. Сейчас проводится анализ камер видеонаблюдения, подворовый обход, устанавливаются свидетели и очевидцы, отрабатываются возможные пути отступления причастных лиц, и транспорт, на котором они могли передвигаться.

Напомним, ранее в Винницкой области аналогичным образом покушались на местного депутата, бросив гранату ему во двор.

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Теги: чиновник, налоговая, Вышгород, граната, покушение, Фискальная служба
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Комментариев (1)
Агент_Смитт    19.06.2019, 13:44
Оценка:  0
Агент_Смитт
А может это связано с габаритами дома, который не построишь на зарплату гос. служащего?
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