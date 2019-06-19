Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины

Также Порошенко рассказал, что Медведчук был единственным вариантом договорится с Путиным, поэтому и ездил часто в Москву.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ требовала через Виктора Медведчука освободить осужденных в Украине убийц в обмен на освобождение украинских пленных.

Об этом Порошенко рассказал в интервью для Главком.

Читай также: Против Порошенко открыли пятое уголовное дело

Экс-глава государства указал, что Россия требовала освобождения осужденных убийц, которые не были причастны к агрессии и военным на территории отдельных районов Донбасса.

Таким образом, переговоры, по словам Порошенко, начали превращать в “фарс“.

Комментируя частые поездки Медведчука в Москву, Петр Порошенко отметил, что “некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным“. И именно Медведчук должен был проводить переговоры об освобождении заложников, так как других механизмов не существовало.

Читай также: "Ну и великолепно": Медведчук признался в нелюбви к большинству украинцев

Однако, после агрессии РФ в Керченском проливе с Путиным не могли связаться и стало понятно, что ситуация полностью изменилась.

Путин понимал, что любой шаг направленный на решение ситуации с заложниками, в его воображении, работал на Порошенко, - говорит бывший президент.

По поводу ареста Медведчука за высказывания, которые можно трактовать как государственную измену, этим вопрос, по словам Порошенко, должны заниматься в СБУ.

Ранее сообщалось, что Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заложниками.