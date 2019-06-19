Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины

Комментариев: 3
Также Порошенко рассказал, что Медведчук был единственным вариантом договорится с Путиным, поэтому и ездил часто в Москву.
Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины
Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины
facebook.com/petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ требовала через Виктора Медведчука освободить осужденных в Украине убийц в обмен на освобождение украинских пленных.

Об этом Порошенко рассказал в интервью для Главком.

Читай также: Против Порошенко открыли пятое уголовное дело

Экс-глава государства указал, что Россия требовала освобождения осужденных убийц, которые не были причастны к агрессии и военным на территории отдельных районов Донбасса.

Таким образом, переговоры, по словам Порошенко, начали превращать в “фарс“.

Комментируя частые поездки Медведчука в Москву, Петр Порошенко отметил, что “некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным“. И именно Медведчук должен был проводить переговоры об освобождении заложников, так как других механизмов не существовало.

Читай также: "Ну и великолепно": Медведчук признался в нелюбви к большинству украинцев

Однако, после агрессии РФ в Керченском проливе с Путиным не могли связаться и стало понятно, что ситуация полностью изменилась.

Путин понимал, что любой шаг направленный на решение ситуации с заложниками, в его воображении, работал на Порошенко, - говорит бывший президент.

По поводу ареста Медведчука за высказывания, которые можно трактовать как государственную измену, этим вопрос, по словам Порошенко, должны заниматься в СБУ.

Ранее сообщалось, что Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заложниками.

Поделись:
Теги: Порошенко, Медведчук, переговоры, обмен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    19.06.2019, 12:39
Оценка:  0
Woodbrother
Как можно освобождать рассейских убийц ? Гноить єтих тварей в концлагере надо а не освобождать, В нашей тюрьме они сильно комфортно себя чувствуют.
tulchanin    19.06.2019, 12:47
Оценка:  0
tulchanin
Может и нельзя, но с пленными ВСУшниками в ЛДНР что делать, как их возвращать?
nfhvyt    19.06.2019, 12:37
Оценка:  -2
nfhvyt
Покажи это заявление РФ брыхло шоколадное.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь