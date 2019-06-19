Крым-Украина и Путин с крестницей: Медведчук раскрыл детали поездок в РФ

Политик заверяет, что почти договорился об освобождении Сенцова, называет Порошенко русофобом и не считает злом паспорта РФ для ОРДЛО.

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Виктор Медведчук заявил, что называет при Путине Крым украинским. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Он также заверил, что просил президента РФ об освобождении захваченных в Керченском проливе моряков и что почти договорился об освобождении Олега Сенцова.

Приблизились ли Россия и Украина к решению конфликта

“К сожалению, нет. Там, скажем так, пауза, у которой нет горизонта“.

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“Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию“.

“То есть, он не признает Минские соглашения, это первое. Второе, он не собирается вступать в переговоры с Россией“.

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Что может сделать Зеленский для переговоров с Москвой

“Отвечаю словами Пескова. Он сказал: мы хотим знать позицию господина Зеленского, его команды по вопросу Минских соглашений. Раз. Надо высказаться“.

Об экономической блокаде и национализации предприятий на Донбассе:

“Это надо не рассматривать, а снимать. Она же введена в нарушение Минских соглашений, в одностороннем порядке“.

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“Эти предприятия переданы в управление, никакой национализации нет и никогда не было“

О возвращении Кучмы в переговоры по Донбассу:

“Это намного лучше, чем Евгений Марчук, который был далек от этой темы. Когда сейчас Кучма сказал, что больше не будет свадебным генералом, эта позиция меня вдохновила“.

“Но я хочу, чтобы все правильно понимали: Кучма, как и любой другой представитель Украины, не может сделать того, чего не хочет или чего не поручал ему президент страны. Это невозможно“.

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О том, чем занимается по теме Донбасса

“Нашей партией утвержден мирный план. Этот план восприняли в Донецке, Луганске и Москве. Официально, публично. Я разговариваю с Пушилиным, Пасечником и с Москвой“.

“Я этот план предлагал Порошенко. Он взял паузу, ничего не отвечал. Мы говорим: смотрите, власть, мы предлагаем мир, все согласны, а президент Зеленский не хочет“.

“По поводу обменов. Я продолжаю этим заниматься. Только я везде говорю, что занимаюсь не обменами, а освобождением“.

Об обмене пленными и Порошенко:

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“Порошенко возвел в ранг государственной политики пещерную русофобию и антироссийскую истерию. Он боялся отдавать тех, кого тут считают преступниками. Но люди, которые содержатся там, тоже не одуванчики собирали“.

“Порошенко не хотел этого слышать и видеть. Если бы он этого захотел, я бы за пять дней провел обмен“.

О Сенцове:

“У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке (убийством Захарченко)“.

О своих поездках в Москву:

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“Сажусь в самолет в Киеве, потом сажусь в Гомеле или в Минске, а потом оттуда лечу в Москву или Санкт-Петербург“.

“Смотрите, какой маразм: поездом я могу сесть вечером и утром приехать в Москву, напрямую. А самолетом я должен лететь через Гомель. Они думали, что это усложнит мне… усложнили - я летал за час десять, теперь летаю за два“.

О Крыме и том, что говорил о своей позиции Путину:

“Я считаю, что Крым - это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?“

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“Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он же знает мою позицию“.

О паспортах РФ в ОРДЛО?

“У нас есть облегченная процедура выдачи венгерских, румынских паспортов. У нас не просто облегченная - у нас упрощенная система выдачи польских “карточек поляка“. Дальше что?“

“Что преступного в том, что Россия упростила тот же порядок, который раньше был 12 месяцев для всех граждан бывшего СССР, а сейчас он занимает 3 месяца? Ничего“.

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О том, как Путин стал крестным его ребенка

“Попросила моя жена (украинская телеведущая Оксана Марченко). Она очень хотела, чтобы он был крестным“.

“Когда речь идет о таких людях, говорить о том, что вы “друзья“ или “близкие“, нелепо. Была просьба моей жены, и он с удовольствием согласился“.

“Он всегда поздравляет ее (дочь) с днем рождения. И я с моей семьей часто встречаюсь с ним. Он с удовольствием общается, беседует со своей крестницей. И не только он, но и крестная мать - Светлана Владимировна Медведева“.

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О векторе на ЕС и НАТО, и на Россию

“Я отстаиваю интересы людей. А если их меньше, чем тех, которых больше, так это не означает, что их интересы никто не должен отстаивать“.

О Викторе Януковиче:

“Янукович никогда не был пророссийским. Так думали. Он был проянуковичевским. Они два года врали про “европейский выбор“ для страны. Они нагло и цинично врали“.

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“Вот все, кого вы назвали… Янукович там, Азаров, это они страну довели, я это знаю. Я знаю намного больше, чем я говорю“.

О том, почему тогда Владимир Путин всех их терпит в России

“Задайте вопрос Владимиру Путину“.

Напомним, ранее Виктор Медведчук признал, что и сам негативно относится к большинчтву украинцев, которые его не любят.