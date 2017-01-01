Во Львовской области мужчина проглотил ножницы и выжил

У мужчины были психические расстройства.

В Самборе Львовской области прооперировали мужчину, который проглотил ножницы. Об это сообщает пресс-служба Самборского городского совета.

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Известно, что 18 июня главврач Самборской центральной районной больницы Богдан Марчук рассказал о том, что они успешно провели операцию и извлекли из пациента ножницы.

“Успешно проведена сложная операция по извлечению из организма ножниц, которые проглотил пациент с психическими расстройствами“, - отметил Марчук.

Состояние мужчины сейчас стабильное.

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Ранее сообщалось, что в городе Хмельницкий мужчина забил себе в голову молотком два гвоздя и остался жив. 64-летнего пациента привезли родственники. У него в голове, на глубину до 4,5 сантиметров, были забиты металлические гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой – в лоб. Медики провели оперативное вмешательство по удалению инородных тел, и пациент остался жив.

Также во Львовской области отравили 14 гостей ресторана.