Ятобінебренд: У Зеленского отреагировали на флешмоб

Советница президента прокомментировала ситуацию в соцсетях.

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Советница президента по гендерным вопросам Марина Бардина прокомментировала флешмоб #Ятобінебренд, который активно распространяется в социальных сетях. Об этом передает портал Повага.

Владимир Зеленский точно не тот президент, который хотел бы, чтобы его страну воспринимали таким образом, как это интерпретируют в социальных сетях, - заявила Бардина.

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Она объяснила, что президент имел в виду то, что миру нужно изменить внешнее восприятие Украины. Если проанализировать слова президента детально, то можно проследить, как Зеленский отметил, что мы, наоборот, имеем широкий спектр достижений для позиционирования страны, чтобы разрушить стереотипное и устаревшее видение, узкое восприятие.

Мы имеем определенные действия, которые бы подтверждали уважение команды Владимира Зеленского женщин и готовность поддерживать женщин. В частности, партия "Слуга народа" продемонстрировала 30-процентное представительство женщин в списке. И такие вещи, реальные действия для меня является показателем готовности поддерживать женщин, - отметила Бардина.

Между тем, она позитивно откликнулась на флешмоб в социальных сетях, ведь это показатель активности украинских женщин.

Потому, что флешмоб является свидетельством того, что женщины продолжают активно отстаивать свои права и уже новой власти задают показатель того, как следует коммуницировать ряд вопросов женщин, - добавила советница президента.

Напомним, в ответ на слова Зеленского украинки запустили флешмоб #Ятобінебренд. Девушек и женщин оскорбили слова президента об украинских красавицах, как товаре на международном рынке.