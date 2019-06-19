Не доехал до РФ: Что известно о будущем после ЕС в Украине
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Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине. Об этом говорится в статье “Европейской правды“.
Замена посла является плановой и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами. О назначении нового посла дипломатам стало известно в начале июня.
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Информацию о том, что решение в отношении руководителя стратегически важной дипмиссии в Украине является окончательным, изданию подтвердили сразу несколько источников.
Кандидатуа Маасикаса одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве. Будущий посол в настоящее время является заместителем министра иностранных дел Эстонии.
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С 2011 по 2016 год Маасикас возглавлял представительство Эстонии в ЕС, а затем вернулся в Таллинн на должность замминистра по европейским вопросам.
В 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маасикас координировал этот процесс из Таллинна.
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В целом же на дипломатическую службу Маасикас перешел в 2001 году - сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году его назначили послом в РФ, однако доехать до Москвы дипломат не успел из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.
Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что дата визита Владимира Зеленского в ЕС пока не определена.