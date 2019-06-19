Только по телефону: Порошенко рассказал об общении с Зеленским после выборов

Порошенко пока не встречался с Зеленским лично после его победы на выборах.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что несколько раз после выборов общался с Зеленским по телефону, личных встреч не было. Об этом он рассказал Главкому.

Несколько раз говорил по телефону. Отметил, что если ему нужен мой опыт в вопросах, связанных с продвижением Украины в Евросоюз и НАТО, готов ему в этом помогать, - отметил Порошенко.

Порошенко также заявил, что личных встреч с новым президентом и него не было, но он не видит в этом проблемы.

Все, что я мог сделать для того, чтобы организовать цивилизованную передачу дел, я сделал. Были даны соответствующие распоряжения Государственному управлению делами, Госохране, Министерству иностранных дел, Министерству обороны. Чтобы президент получил полную информацию, которая ему нужна в первые дни вступления в должность, - заявил Порошенко.

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К слову, после победы Зеленского на выборах Порошенко пообещал, что поздравит оппонента с победой. Тогда Порошенко сдержал слово и позвонил Зеленскому.

Напомним, Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины. Также Порошенко рассказал, что Медведчук был единственным вариантом договорится с Путиным, поэтому и ездил часто в Москву.