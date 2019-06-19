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Только по телефону: Порошенко рассказал об общении с Зеленским после выборов

Комментариев: 6
Порошенко пока не встречался с Зеленским лично после его победы на выборах.
Порошенко не общался с Зеленским лично
Порошенко не общался с Зеленским лично
facebook.com/petroporoshenko

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Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что несколько раз после выборов общался с Зеленским по телефону, личных встреч не было. Об этом он рассказал Главкому.

Несколько раз говорил по телефону. Отметил, что если ему нужен мой опыт в вопросах, связанных с продвижением Украины в Евросоюз и НАТО, готов ему в этом помогать, - отметил Порошенко.

Порошенко также заявил, что личных встреч с новым президентом и него не было, но он не видит в этом проблемы.

Все, что я мог сделать для того, чтобы организовать цивилизованную передачу дел, я сделал. Были даны соответствующие распоряжения Государственному управлению делами, Госохране, Министерству иностранных дел, Министерству обороны. Чтобы президент получил полную информацию, которая ему нужна в первые дни вступления в должность, - заявил Порошенко.

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К слову, после победы Зеленского на выборах Порошенко пообещал, что поздравит оппонента с победой. Тогда Порошенко сдержал слово и позвонил Зеленскому.

Напомним, Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины. Также Порошенко рассказал, что Медведчук был единственным вариантом договорится с Путиным, поэтому и ездил часто в Москву.

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Теги: Порошенко, Зеленский, телефонный разговор, выборы, общение
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Комментариев (6)
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Людмил_А    19.06.2019, 13:51
Оценка:  +1
Людмил_А
коррупционер и ворюга... о чем с ним говорить?
nfhvyt    19.06.2019, 13:23
Оценка:  0
nfhvyt
Вывоз серверов с информацией о своих махинациях он называет цивилизованной передачей дел ?
nfhvyt    19.06.2019, 13:24
Оценка:  +1
nfhvyt
Готовься лучше к общению с прокурором.
Ruspidor    19.06.2019, 13:10
Оценка:  -1
Ruspidor
Пока что ты специалист только по продвижению в жoпу, себя...
PINKIPAU    19.06.2019, 13:15
Оценка:  -2
PINKIPAU
Тебя пригласили на парад, дружище, люди в радужных нарядах, твои однополчане...
sugar99    19.06.2019, 14:09
Оценка:  0
sugar99
говорят ты там давно в лидерах
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