Комитет сегодня решит, подавать ли Раде кандидатуру Пристайко
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Комитет ВР по иностранным делам сегодня решит, передавать ли Раде постановление о новом главе МИД. Об этом сообщила представитель комитета Светлана Залищук, передает РБК-Украина.
В частности, в среду комитет планирует рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета, уточнила Залищук.
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“Вопрос по Вадиму Пристайко стоит в повестке дня на сегодня. Он будет рассматриваться, если будет кворум комитета“, - рассказала она.
Напомним, кандидатуру Вадима Прийстайко поддерживают и в команде экс-президента Петра Порошенко.