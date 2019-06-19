Комитет сегодня решит, подавать ли Раде кандидатуру Пристайко

Комитет по иностранным делам рассмотрит представление Зеленского о назначении нового главы МИД.

Комитет рассмотрит проект о назначении Пристайко, если будет кворум фото посольства Украины в Канаде

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Комитет ВР по иностранным делам сегодня решит, передавать ли Раде постановление о новом главе МИД. Об этом сообщила представитель комитета Светлана Залищук, передает РБК-Украина.

В частности, в среду комитет планирует рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета, уточнила Залищук.

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“Вопрос по Вадиму Пристайко стоит в повестке дня на сегодня. Он будет рассматриваться, если будет кворум комитета“, - рассказала она.

Напомним, кандидатуру Вадима Прийстайко поддерживают и в команде экс-президента Петра Порошенко.