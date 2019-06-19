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Комитет сегодня решит, подавать ли Раде кандидатуру Пристайко

Комментариев: 1
Комитет по иностранным делам рассмотрит представление Зеленского о назначении нового главы МИД.
Комитет рассмотрит проект о назначении Пристайко, если будет кворум
Комитет рассмотрит проект о назначении Пристайко, если будет кворум
фото посольства Украины в Канаде

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Комитет ВР по иностранным делам сегодня решит, передавать ли Раде постановление о новом главе МИД. Об этом сообщила представитель комитета Светлана Залищук, передает РБК-Украина.

В частности, в среду комитет планирует рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета, уточнила Залищук.

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“Вопрос по Вадиму Пристайко стоит в повестке дня на сегодня. Он будет рассматриваться, если будет кворум комитета“, - рассказала она.

Напомним, кандидатуру Вадима Прийстайко поддерживают и в команде экс-президента Петра Порошенко.

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Теги: Прийстайко, Климкин, ВР, МИД, министр, Зеленский, кандидатура
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Комментариев (1)
nfhvyt    19.06.2019, 13:26
Оценка:  0
nfhvyt
Скорее меняйте этого мудоКлимкина, пора заниматься дипломатией а не русофобским словоблудием.
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