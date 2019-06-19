Климкин рассказал, что Россия использует украинских моряков, как "разменную монету"

Решение суда ООН перебило Кремлю все планы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует украинских моряков ради своих собственных выгод.

Об этом он рассказал для издания “Крым.Реалии“.

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Климкин указал, что Россия не спешит выполнять требования Международного суда ООН по морскому праву, ведь Украина перебила им игру.

То есть Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять, - подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Климкин напоминает о решение суда, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков.

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Министр верит, что в скором времени моряков вернут домой.



Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн. Он также подчеркнул, что важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. “Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени“, - объяснил Шойгу.

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