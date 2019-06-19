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Климкин рассказал, что Россия использует украинских моряков, как "разменную монету"

Комментариев: 6
Решение суда ООН перебило Кремлю все планы.
Климкин сделал заявление относительно украинских моряков
Климкин сделал заявление относительно украинских моряков
facebook.com/pavloklimkin.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует украинских моряков ради своих собственных выгод.

Об этом он рассказал для издания “Крым.Реалии“.

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Климкин указал, что Россия не спешит выполнять требования Международного суда ООН по морскому праву, ведь Украина перебила им игру.

То есть Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять, - подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Климкин напоминает о решение суда, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков.

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Министр верит, что в скором времени моряков вернут домой.

Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн. Он также подчеркнул, что важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. “Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени“, - объяснил Шойгу.

 

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Теги: Россия, Климкин, моряки, МИД, решение
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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    19.06.2019, 14:19
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ ДЛЯ НАЧАЛА , УКРОПНЫХ ЛОДОЧНИКОВ ХРЯК ОТПРАВИЛ НА УБОЙ ....)))
sugar99    19.06.2019, 14:08
Оценка:  +2
sugar99
нах косноязычных
tulchanin    19.06.2019, 13:47
Оценка:  +4
tulchanin
А как кого украинских моряков использовал Петя, когда направил в пролив. Понятно же было что пройти им не удастся и их либо потопят либо захватят. Получается Петя осознанно направил своих моряков в тюрьму РФ что бы показать "коварную РФ" ?
whitewo00    19.06.2019, 14:09
Оценка:  -2
whitewo00
Всмысле понятно? Есть действующий договор о свободном судоходстве.
BabaYul    19.06.2019, 13:42
Оценка:  +6
BabaYul
Что разумного может сказать этот дефективный? Так ляпает языком, как деревенский дурачок.
nfhvyt    19.06.2019, 13:32
Оценка:  +5
nfhvyt
Опять свою русофобскую бредятину зарядил для шоколадных адептов.
nfhvyt    19.06.2019, 13:41
Оценка:  +5
nfhvyt
Зе - даёшь картавую люстрацию !!!!!!!!
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