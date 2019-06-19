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Гройсман подписал постановление, которое обеспечит неизменность низких тарифов для населения в новом рынке электроэнергии

Комментариев: 2
Для выполнения функций ПСО для населения решено назначить отдельного оператора - государственное предприятие “Гарантированный покупатель“.
Гройсман подписал постановление, которое обеспечит неизменность низких тарифов для населения в новом рынке электроэнергии

На официальном сайте правительства опубликовано постановление “О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии“. Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 № 483.

Об этом сообщает “Обозреватель“.

Как отмечают источники в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции ПСО было проведено совещание с основными участниками рынка, на котором согласовано оптимальный компромиссный вариант. Для выполнения функций ПСО для населения решено назначить отдельного оператора - государственное предприятие “Гарантированный покупатель“. Таким образом ГП “Гарантированный покупатель“ будет специализированным предприятием по выполнению функции ПСО как для “зеленых“ так и для населения.

Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотренный законом “О рынке электроэнергии“, принятым в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт * ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС - на уровне 6 грн.

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Комментариев (2)
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BabaYul    19.06.2019, 13:45
Оценка:  +3
BabaYul
В апреле подписал постановление, что газ дорожать не будет. И как? Оказалось газ должен дорожать. Теперь мутит с электроэнергией.
nfhvyt    19.06.2019, 13:30
Оценка:  +4
nfhvyt
"неизменность низких тарифов " - а они что, низкие? Ой шо то меня терзают смутные сомнения по поводу этого нового рынка.
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