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Портнова приняли на работу: теперь он профессор КНУ - СМИ

Комментариев: 8
Экс-глава АП должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября.
Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко
Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко
facebook.com/andrey.portnov.56

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решил восстановить экс-заместителя главы АП Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщают Українські Новини.

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Согласно приказу ректора, Портнова приняли на должность профессора и он должен приступить к обязанностям с 1 сентября 2019 года и до 30 июня 2020 года. Таким образом, весь учебный год Портнов будет работать в университете.

Зарплата в КНУ у Андрея Портнова будет 14 753 гривен.

Известно, что Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

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Приказ о принятии Портнова в университет подписали 14 июня.

Ранее сообщалось, что журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook документы, подтверждающие факт российского гражданства Андрея Портнова.

 

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Теги: Портнов, Университет Шевченка, восстановление
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Комментариев (8)
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nfhvyt    19.06.2019, 14:02
Оценка:  -2
nfhvyt
Ну теперь осталось луцика погнать и дело сдвинется с мёртвой точки.
Коляка    19.06.2019, 14:22
Оценка:  -1
Коляка
Смотришь на эти лица Лцик, Парубийка, Турчинка - взгляды лишенные интеллекта, а всё из за залицайской мовы!
foster12    19.06.2019, 13:57
Оценка:  +3
foster12
А проффесор НЕ НАСТЯЩИЙ....
Настоящий проффесор должен пройти определенные этапы.
1. шапку спереть
2. срок отмотать ( при чем дважды)
nfhvyt    19.06.2019, 14:00
Оценка:  -2
nfhvyt
Пусть он для начала из пэти прохвэссора сделает )))))
Людмил_А    19.06.2019, 13:52
Оценка:  -3
Людмил_А
Мои поздравлени!
Жду посадок хряка петьки и Ко
Ruspidor    19.06.2019, 13:50
Оценка:  -1
Ruspidor
Юга, ау.... Грицаца?! Где же вы все?
PINKIPAU    19.06.2019, 13:50
Оценка:  0
PINKIPAU
Переписывал конституцию под Януковича, перепишет и под ...
Ruspidor    19.06.2019, 13:51
Оценка:  -2
Ruspidor
О, иллита 5%, пока 5%...
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