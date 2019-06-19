Портнова приняли на работу: теперь он профессор КНУ - СМИ
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решил восстановить экс-заместителя главы АП Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Об этом сообщают Українські Новини.
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Согласно приказу ректора, Портнова приняли на должность профессора и он должен приступить к обязанностям с 1 сентября 2019 года и до 30 июня 2020 года. Таким образом, весь учебный год Портнов будет работать в университете.
Зарплата в КНУ у Андрея Портнова будет 14 753 гривен.
Известно, что Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.
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Приказ о принятии Портнова в университет подписали 14 июня.
Ранее сообщалось, что журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook документы, подтверждающие факт российского гражданства Андрея Портнова.
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Настоящий проффесор должен пройти определенные этапы.
1. шапку спереть
2. срок отмотать ( при чем дважды)
Жду посадок хряка петьки и Ко