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Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова

Комментариев: 12
Глава Украинского института национальной памяти раскритиковал решение харьковских депутатов.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Глава Украинского института национальной памяти  Украины Владимир Вятрович прокомментировал голосование Харьковского городского совета о возвращении проспекту имени маршала Георгия Жукова.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

По мнению главы Украинского института национальной памяти, действия харьковских депутатов могут быть расценены по части второй статьи 436-1.

Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Представители института обещают обратиться в Генеральную прокуратуру.

Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета - говорится в сообщении

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове снова появился проспект имени Жукова. Горсовет проголосовал за переименование проспекта.

 

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Теги: Вятрович, институт национальной памяти, Кернес, Харьков, Жуков
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Комментариев (13)
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farfalle    19.06.2019, 14:08
Оценка:  0
farfalle
Это ебло еще на свободе???
shokoladenko    19.06.2019, 14:04
Оценка:  +3
shokoladenko
ватрович идет нах/уй
Орест_Пiхва    19.06.2019, 14:04
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
Глядя на фото с вытровичем, здаётся мне, что его предка еб..л татаро-монгольский окупант.
Орест_Пiхва    19.06.2019, 14:05
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
вятровичем
Коляка    19.06.2019, 14:19
Оценка:  0
Коляка
та не, это типичный галицай помесь с цыганом
Орест_Пiхва    19.06.2019, 14:00
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
вятрович ПНХ или в ПЗДУ
Ruspidor    19.06.2019, 13:53
Оценка:  +5
Ruspidor
Пшел нахрен....!
nfhvyt    19.06.2019, 13:52
Оценка:  +6
nfhvyt
возбуди уголовное производство против народа Украины отрыжка галицкая.
Коляка    19.06.2019, 14:00
Оценка:  +4
Коляка
Галицаи это смутьяны, которые разделяют народ!!!!
Орест_Пiхва    19.06.2019, 14:02
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
галицаи=дибилы=тупорылые=рагу льё=бандерасты=русофилы
Коляка    19.06.2019, 14:17
Оценка:  0
Коляка
русофобы
Коляка    19.06.2019, 13:51
Оценка:  +7
Коляка
долбоящеры эти кастрюлеголовые, об экономике нужно думать, о благополочии людей
nfhvyt    19.06.2019, 13:54
Оценка:  +4
nfhvyt
Такие думать не могут, такие рождены только гадить.
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