Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова

Глава Украинского института национальной памяти раскритиковал решение харьковских депутатов.

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Глава Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович прокомментировал голосование Харьковского городского совета о возвращении проспекту имени маршала Георгия Жукова.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

По мнению главы Украинского института национальной памяти, действия харьковских депутатов могут быть расценены по части второй статьи 436-1.

Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Представители института обещают обратиться в Генеральную прокуратуру.

Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета - говорится в сообщении

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове снова появился проспект имени Жукова. Горсовет проголосовал за переименование проспекта.

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