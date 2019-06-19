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“Слуга народа” просит прикреплять компромат при голосовании против кандидата

Комментариев: 7
Партия запустила третий этап постпраймериз.
"Слуга народа" просит компроматы
"Слуга народа" просит компроматы
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Политическая партия “Слуга народа” разрешила голосовать против своих кандидатов на сайте только при наличии компромата на них. Об этом сообщает пресс-служба президента Зеленского.

Фактически, процесс очистки списка происходит в несколько этапов. На первом мы изучали кандидатов, проверяли информацию о них в открытых реестрах и социальных сетях. На втором этапе мы ввели голосования на официальном сайте партии: напротив информации о кандидата появилась возможность поставить "лайк" или "дизлайк". На третьем этапе мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" будет недоступной без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата. Если вы считаете, что кто-то из избирательного списка не достоин быть в нем по объективным причинам, напишите нам об этом, - рассказал лидер партии Дмитрий Разумков.

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Разумков попросил людей с пониманием и внимательностью относиться к этому этапу. Все факты будут тщательно изучаться, а потом приниматься решение об исключении того или иного кандидата из списка политсилы. Разумков отметил, что сообщать об исключении кандидатов будут сразу же после проверки компроматов на них. Проверять будут только те компроматы, которые украинцы загрузят на официальный сайт партии.

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Окончательный вид список получит 6 июля - после того, как на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из перечня кандидатов, которые не прошли проверку.

Напомним, партия "Слуга народа" опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией. Украинцам будут платить за выявление коррупции.

 

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Теги: Разумков, Слуга народа, партия, компромат, сайт
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Комментариев (8)
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Ruspidor    19.06.2019, 14:00
Оценка:  -2
Ruspidor
Вот потрошня локти себе кусает теперь! Надо было соглашаться на законы Зе месяц назад, хоть по 3% бы пролез в Раду. А теперь точно не проходит....
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 14:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Какой же ты тупой ублюдочный лошара! Для тебя все, кто не лижет зад никчемному артиклю - потрошня. Сдаешь себя со своими фекалиями.
Ruspidor    19.06.2019, 14:06
Оценка:  -2
Ruspidor
5%, аплодирую стоя, пока не уронили ниже! Дякую, иллита! Армия, мова, вира! Дякую!
Ruspidor    19.06.2019, 14:09
Оценка:  -2
Ruspidor
Так бывает, кобза-ебза, шел брать власть, а взял в рот...
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 14:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это ты о своем опыте? Сочувствую. Будь в следующий раз осторожней.
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 13:51
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Четвертым этапом будет распоряжение всем недовольным приходить под СИЗО с теплыми вещами и сухарями.
Ruspidor    19.06.2019, 13:54
Оценка:  -1
Ruspidor
Для тебя, боцман опущенный на камбузе? Иллита 5% - дякую!
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 14:00
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Компромат прикрепляй. Или это только на слуг народа распространяется?
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