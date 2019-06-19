“Слуга народа” просит прикреплять компромат при голосовании против кандидата

Партия запустила третий этап постпраймериз.

Политическая партия “Слуга народа” разрешила голосовать против своих кандидатов на сайте только при наличии компромата на них. Об этом сообщает пресс-служба президента Зеленского.

Фактически, процесс очистки списка происходит в несколько этапов. На первом мы изучали кандидатов, проверяли информацию о них в открытых реестрах и социальных сетях. На втором этапе мы ввели голосования на официальном сайте партии: напротив информации о кандидата появилась возможность поставить "лайк" или "дизлайк". На третьем этапе мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" будет недоступной без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата. Если вы считаете, что кто-то из избирательного списка не достоин быть в нем по объективным причинам, напишите нам об этом, - рассказал лидер партии Дмитрий Разумков.

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Разумков попросил людей с пониманием и внимательностью относиться к этому этапу. Все факты будут тщательно изучаться, а потом приниматься решение об исключении того или иного кандидата из списка политсилы. Разумков отметил, что сообщать об исключении кандидатов будут сразу же после проверки компроматов на них. Проверять будут только те компроматы, которые украинцы загрузят на официальный сайт партии.

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Окончательный вид список получит 6 июля - после того, как на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из перечня кандидатов, которые не прошли проверку.

Напомним, партия "Слуга народа" опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией. Украинцам будут платить за выявление коррупции.