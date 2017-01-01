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В Днепре во время движения подрались двое маршрутчиков

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Конфликт возник из-за нарушения правил дорожного движения.
Водитель украл у коллеги деньги
Водитель украл у коллеги деньги
Скриншот видео

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В Днепре во время движения водитель маршрутки начали бить второго. Видео инцидента появилось на видеохостинге Youtube.

Конфликт произошел между водителями городских маршруток №76 и №107

Водитель 107 маршрутки вроде как, чуть не сбил зеркало коллеги, - говорят очевидцы.

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Мужчины несколько минут толкали друг друга через окно маршрутки. Все это сопровождалось словесной перепалкой.

Также свидетели инцидента рассказали, что один из водителей не желал выяснять отношения и решил просто уехать. Между тем, в последний момент его оппонент вытащил из маршрутки коробку с деньгами, которая находилась возле дверей.

Напомним, в Днепре маршрутчик не заметил, как переехал женщину. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Женщина умерла в больнице.

 

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Теги: маршрутка, водители, драка, деньги, Днепр
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