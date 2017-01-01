Злоумышленники действовали в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах.

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В СБУ разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов, которые действовали в нескольких областях страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что кураторство деятельности пропагандистов осуществлялось из Российской Федерации. Их целью было обострить настроение населения перед выборами в Верховную Раду путем публикаций фейковых новостей о переговорных процессах по урегулированию ситуации на Донбассе и провоцирования населения к протестам.

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“Агитаторы, используя социальную сеть “Facebook“, а также запрещенные в Украине ресурсы “ВКонтакте“ и “Одноклассники“, распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности“, - комментируют в СБУ.

Как сообщалось 18 июня, киевлянин получил 5 лет тюрьмы за посты в соцсетях.