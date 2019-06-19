У Кличко вырастет зарплата до 17 тысяч гривен
В среду, 19 июня, Кабинет Министров принял решение увеличить зарплату мэра столицы Виталия Кличко, а также главам областных советов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Оклад Кличко до повышения составлял 15, 4 тыс. гривен, а после повышения мэр Киева будет получать 17,76 тысяч гривен. Такую же зарплату будут получать и главы областных советов.
А вот секретарь Киевсосвета будет получать 15, 54 тыс. гривен (ранее его зарплата составляла 13,8 тыс. гривен). Заместителям повысят зарплату с 12,4 тыс. гривен до 13,88 тыс. гривен.
Оклад специалистов аппарата советов будет составлять 3,8 тыс. гривен (ранее они получали 3, 5 тыс. гривен).
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Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко просит людей, которые видели, как нарушители ездили по пешеходно-велосипедному мосту, дать показания в полиции. Кличко называет тех, кто заехал на автомобиле на пешеходных мост, “дикунами“. Мэр благодарит всех неравнодушных киевлян, которые помогли установить личности злоумышленников. Кличко отметил, что сразу переслал фотографии машины сотрудникам полиции и они уже установили личность и фактическое нахождение нарушителей.
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