"Все установит следствие": Замглавы Народного Фронта прокомментировал смерть Тымчука

Андрей Тетерук попросил общественность не спешить с комментированием и прогнозированием версий смерти .

Замглавы фракции “Народный фронт“ Андрей Тетерук заявил, что только правоохранительные органы смогут точно установить причину смерти народного депутата Дмитрия тымчука.

Об этом он сообщил в комментарии изданию LB.ua.

По словам замглавы Народного Фронта, сейчас никто ничего определенного сказать не может.

На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, - установит только следствие, - заявил он

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По словам Тетерука, “следователиуже на месте происшествия“. При этом замглавы Народного Фронта попросил не спешить с прогнозами и выводами - “на 100% ответ на то, что произошло, даст только расследование трагедии“.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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