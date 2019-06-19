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"Все установит следствие": Замглавы Народного Фронта прокомментировал смерть Тымчука

Комментариев: 13
Андрей Тетерук попросил общественность не спешить с комментированием и прогнозированием версий смерти .
Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
facebook.com

Замглавы фракции “Народный фронт“ Андрей Тетерук заявил, что только правоохранительные органы смогут точно установить причину смерти народного депутата Дмитрия тымчука.

Об этом он сообщил в комментарии изданию LB.ua.

По словам замглавы Народного Фронта, сейчас никто ничего определенного сказать не может.

На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, - установит только следствие, - заявил он

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По словам Тетерука, “следователиуже на месте происшествия“. При этом замглавы Народного Фронта попросил не спешить с прогнозами и выводами - “на 100% ответ на то, что произошло, даст только расследование трагедии“.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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Теги: застрелился, оружие, Дмитрий Тымчук
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Комментариев (13)
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Boxerogos    19.06.2019, 15:24
Оценка:  -4
Boxerogos
Антинародный Фронт и Блок Пархатого Петуха(БПП)-Еврейская солидарность должны в полном составе последовать примеру остывшей"говорящей каске".Только тогда появится шанс на Пэрэмогу!)))
WTF2wtf    19.06.2019, 15:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
Простакк-Негорро-КудлатыйКыць-а нтибес-Антибот-Антираб,
прсото НАХ пшло, путинское мносгостаночное украинофобко ...
Boxerogos    19.06.2019, 15:30
Оценка:  -4
Boxerogos
Украинофобко это ты,дырявое пидopoшенковское.А я Украину очень люблю.Не истери,бот,а просто почисть свою рогатку.)))))
WTF2wtf    19.06.2019, 15:35
Оценка:  +2
WTF2wtf
Конченый многостаночный антиукраинский бот-социофоб с кучей служебных аккаунтов на этом ресурсе ...

"Boxerogos 21.02.2019, 11:44Оценка: -3 Скормите эти фрагменты свиньям!
Источник:
news.bigmir.net/ukraine/1889 226-Blagodarja-DNK-ekspertize -identificirovali-563-voinov- ATO"
WTF2wtf    19.06.2019, 15:35
Оценка:  +2
WTF2wtf
Просто упоротый наглухо нацист путинский ...
WTF2wtf    19.06.2019, 15:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
Чистить заряженый пистолет и выстрелить в себя??? Данунах ... это вообще в невменяемом состоянии???
И с какого ему самому обознанно стреляться?
Убийство реальней всего
nfhvyt    19.06.2019, 15:14
Оценка:  -4
nfhvyt
Видимо традиция у него такая, в обеденный перерыв чистить пистолет.
WTF2wtf    19.06.2019, 15:16
Оценка:  +1
WTF2wtf
Бот путинский, нах
nfhvyt    19.06.2019, 15:31
Оценка:  -3
nfhvyt
Что, пока 1000 раз за день слово Путин не напишешь, не заплатят, сколько ещё осталось? ))))))
WTF2wtf    19.06.2019, 15:36
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нах-уй пшел, дешевый чушок ольгинсий
Коляка    19.06.2019, 15:01
Оценка:  +2
Коляка
Тымчук родом из Читы был
nfhvyt    19.06.2019, 14:56
Оценка:  -2
nfhvyt
Причиной смерти явились действия, направленные на предотвращение утечки конфиденциальной информации о преступной деятельности членов БПП после захвата ими власти.
WTF2wtf    19.06.2019, 15:04
Оценка:  +2
WTF2wtf
Угу, а путинскому боту лично об этом доложили.
Иди нахер, упоротое
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