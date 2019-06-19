Парубий объявил о смерти Тымчука и отпустил депутатов

Спикер парламента заявил, что не видит дальше возможности сегодня рассматривать правки.

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Верховная Рада почтила минутой молчания память народного депутата Дмитрия Тымчука, который сегодня погиб в Киеве. Об этом сообщает “Остров“.

“От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия Борисовича. Вечная память и вечная слава“, - сказал Парубий. После этого он закрыл заседание парламента.

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“Я не вижу возможности дальше сегодня рассматривать правки. Мы продолжим рассмотрение правок завтра в 10 утра“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Дмитрий Тымчук случайно выстрелил в себя из наградного оружия и погиб.