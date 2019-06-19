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Парубий объявил о смерти Тымчука и отпустил депутатов

Комментариев: 9
Спикер парламента заявил, что не видит дальше возможности сегодня рассматривать правки.
Парубий закрыл Раду после минуты молчания
Парубий закрыл Раду после минуты молчания
facebook.com/andriy.parubiy

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Верховная Рада почтила минутой молчания память народного депутата Дмитрия Тымчука, который сегодня погиб в Киеве. Об этом сообщает “Остров“.

“От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия Борисовича. Вечная память и вечная слава“, - сказал Парубий. После этого он закрыл заседание парламента. 

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“Я не вижу возможности дальше сегодня рассматривать правки. Мы продолжим рассмотрение правок завтра в 10 утра“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Дмитрий Тымчук случайно выстрелил в себя из наградного оружия и погиб.

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Теги: Тымчук, смерть, депутаты, Рада, Парубий
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Комментариев (9)
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Коляка    19.06.2019, 15:05
Оценка:  +3
Коляка
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Дмитрий Тымчук случайно выстрелил в себя из наградного оружия и погиб. Сам в себя в голову, четыре выстрела???
nfhvyt    19.06.2019, 14:47
Оценка:  +6
nfhvyt
Ну что ж бывает, не знал человек какой стороной пистолет стреляет. Надеюсь у всех порохоботов пистолеты имеются.
nfhvyt    19.06.2019, 14:48
Оценка:  +4
nfhvyt
Капец работнички, когда хотят приходят, когда хотят уходят.
nfhvyt    19.06.2019, 15:12
Оценка:  +2
nfhvyt
Парубий, надеюсь ты роспустил детапутов по домам чистить свои пистолеты )))))
COZEL    19.06.2019, 14:46
Оценка:  +7
COZEL
НАГРАДНАЯ ПУЛЯ НАШЛА ГЕРОЯ)))
COZEL    19.06.2019, 14:45
Оценка:  +6
COZEL
ВСЕЙ РАДЕ ПО САМУСТРЕЛЬНОМУ ПМ И ЗАЖИВЕМ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО НОВОСТИ ИЛИ ДВЕ)))))
VSHIVANKA    19.06.2019, 14:42
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ХОРОШАЯ НАГРАДА ПИСТОЛЕТ .....
ПРИГОДИЛСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ....)))
farfalle    19.06.2019, 14:46
Оценка:  +5
farfalle
Аваков всем раздал. Пете пора чистить.
farfalle    19.06.2019, 14:38
Оценка:  +6
farfalle
Все у порохоботов у еще впереди. Генпрокурора уберут, и начнут падать с 9 этажа...традиция такая.
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