Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы вернуть мир на Донбасс

Лидер “Европейской солидарности“ говорит, что Владимир Путин не имеет “красных линий“ и способен на все.

Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы решить вопрос на Донбассе facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Владимир Зеленский и его команда могут обменять Крым на разрешение конфликта на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил “Главкому“.

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Журналист поинтересовался у пятого президента Украины, может ли новая власть “разменять Крым на разрешение ситуации в Донецке и Луганске“. Петр Порошенко ответил, что все возможно. Однако, по словам политика, это может быть опасно для простых людей.

Очевидно, что может. Но сразу же перестанет быть властью. Но это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новой власти меня интересует гораздо меньше, - подчеркнул Порошенко.

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Лидер “Европейской солидарности“ говорит, что Владимир Путин не имеет “красных линий“ и способен на все. Порошенко не верит в то, что в начале июня 2014 года Путин применил оружие против украинских военных, ведь первые обстрелы начались с территории РФ.

И это, по его словам, является международным преступлением.



Ранее Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины.

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