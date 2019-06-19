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Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы вернуть мир на Донбасс

Комментариев: 9
Лидер “Европейской солидарности“ говорит, что Владимир Путин не имеет “красных линий“ и способен на все.
Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы решить вопрос на Донбассе
Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы решить вопрос на Донбассе
facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Владимир Зеленский и его команда могут обменять Крым на разрешение конфликта на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил “Главкому“.

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Журналист поинтересовался у пятого президента Украины, может ли новая власть “разменять Крым на разрешение ситуации в Донецке и Луганске“. Петр Порошенко ответил, что все возможно. Однако, по словам политика, это может быть опасно для простых людей.

Очевидно, что может. Но сразу же перестанет быть властью. Но это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новой власти меня интересует гораздо меньше, - подчеркнул Порошенко.

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Лидер “Европейской солидарности“ говорит, что Владимир Путин не имеет “красных линий“ и способен на все. Порошенко не верит в то, что в начале июня 2014 года Путин применил оружие против украинских военных, ведь первые обстрелы начались с территории РФ.

И это, по его словам, является международным преступлением.

Ранее Порошенко заявил, что РФ требовала освободить убийц осужденных на территории Украины.

 

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Теги: Порошенко, РФ, Путин, крым, Донбасс, обмен, власть
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Комментариев (9)
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Людмил_А    19.06.2019, 15:52
Оценка:  0
Людмил_А
а кого волнует что там думает этот потенциальный уголовник-барыга?
ВАТА_FUCK    19.06.2019, 15:21
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Сосите пису, кaцaпcкие пропеллеры!
nfhvyt    19.06.2019, 15:26
Оценка:  -2
nfhvyt
Вижу нравится тебе это занятие, на марш собрался уже? ))))))
Boxerogos    19.06.2019, 15:15
Оценка:  -2
Boxerogos
Пидоpoшенко не способен думать в принципе.Он способен лишь бухать,воровать и убивать.Все 5 лет его правления думали за него,а он лишь исполнял чужие приказы.Он бес тухлый и ничтожный.
atos    19.06.2019, 15:08
Оценка:  -1
atos
Синелобому парасёнку клептоманы только о Крыме потеть и осталось)))) в Уркаине военный конфликт, пенсии два рубля, цены, тарифы епттвоюмать, медицины нет, дорог нет, а он о Крыме переживает. Да истинный долбоёб))
atos    19.06.2019, 15:10
Оценка:  -1
atos
Педя кушай шеколад
Коляка    19.06.2019, 15:03
Оценка:  0
Коляка
Пеця Крым отдал ты! И правильно сделал, Крымчане тебе благодарны за это, только вот за блокады недолюбливают....
nfhvyt    19.06.2019, 15:00
Оценка:  0
nfhvyt
От мерзавец-стрелочник, как новая власть может отдать Крым, который уже 5 лет как отдал турчинов.
МАРИНА***КЛИМОВА    19.06.2019, 14:59
Оценка:  0
МАРИНА***КЛИМОВА
Вся проблема в том, что Уркаина уже давно отдала Крым и самое главное, ни о чём никуя не думает, а думают пара тройка клептоманов о своих заграничных счетах, а всё остальное понты для лохов, к сожалению
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