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"В квартире был не сам": Полиция назвала основные версии убийства Тымчука

Комментариев: 6
Глава Нацполиции Сергей Князев дал первые комментарии касательно гибели народного депутата от Народного Фронта Дмитрия Тымчука.
Сейчас полиция допрашивает всех возможных свидетелей
Сейчас полиция допрашивает всех возможных свидетелей
Скриншот видео

На месте гибели народного депутата от Народного Фронта работают правоохранители. Глава Нацполиции Сергей Князев дал первые комментарии касательно происшествия.

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Князев подтвердил факт гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Причина – огнестрельный выстрел в голову. Первая предположительная версия – несчастный случай при неосторожном обращении с оружием.

Также глава полиции заявил, что в момент гибели Тымчук был не один. В квартире находилась  гражданка - отметил Князев

По данным Telegram-канала Newsroom, в 12:15 “в полицию поступило сообщение от Копытько А. В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета 46-летний депутат и координатор группы “Информационное сопротивление“ Дмитрий Тымчук случайно выстрелил себе в голову (Форт 17Р). 

Ранее пресс-секретарь МВД Артема Шевченко заявил:

“Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием“, - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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Теги: Тымчук, смерть, полиция
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Комментариев (7)
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Людмил_А    19.06.2019, 15:55
Оценка:  0
Людмил_А
на фото с сиськами кто?
atos    19.06.2019, 15:27
Оценка:  +3
atos
Дебил на фото слева, в тениске и с шевроном на рукаве, это у него такая форма? В плавках бы пришёл, дб
alex-zzz    19.06.2019, 15:20
Оценка:  0
alex-zzz
По информации из сети Форт 17Р это травмат. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %A4%D0%BE%D1%80%D1%82-17
nfhvyt    19.06.2019, 15:05
Оценка:  0
nfhvyt
Типа решил почистить не разбирая, и да, в 12:15, ну а чё, нормальное себе занятие в обеденный перерыв.
alex_br    19.06.2019, 15:15
Оценка:  +3
alex_br
ну да, пусть и не спецназ, но 20 лет службы и работы в минобороне, ирак, ливан, косово и на передовой, с пеленок (отец кадровый офицер) в окружении оружия. И чистит заряженный пистолет дулом в лицо. В обед рабочего дня. Верим, верим.
МАРИНА***КЛИМОВА    19.06.2019, 15:03
Оценка:  +5
МАРИНА***КЛИМОВА
Ничего себе, да он "пророк": "Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием“, чувак не зря занимает эту должность, как можно чистить резинка и застрелиться?
П    19.06.2019, 15:10
Оценка:  0
П
В рот например.
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