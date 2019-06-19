"В квартире был не сам": Полиция назвала основные версии убийства Тымчука
На месте гибели народного депутата от Народного Фронта работают правоохранители. Глава Нацполиции Сергей Князев дал первые комментарии касательно происшествия.
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Князев подтвердил факт гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Причина – огнестрельный выстрел в голову. Первая предположительная версия – несчастный случай при неосторожном обращении с оружием.
Также глава полиции заявил, что в момент гибели Тымчук был не один. В квартире находилась гражданка - отметил Князев
По данным Telegram-канала Newsroom, в 12:15 “в полицию поступило сообщение от Копытько А. В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета 46-летний депутат и координатор группы “Информационное сопротивление“ Дмитрий Тымчук случайно выстрелил себе в голову (Форт 17Р).
Ранее пресс-секретарь МВД Артема Шевченко заявил:
“Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием“, - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.
Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.
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