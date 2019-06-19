"В квартире был не сам": Полиция назвала основные версии убийства Тымчука

Глава Нацполиции Сергей Князев дал первые комментарии касательно гибели народного депутата от Народного Фронта Дмитрия Тымчука.

На месте гибели народного депутата от Народного Фронта работают правоохранители. Глава Нацполиции Сергей Князев дал первые комментарии касательно происшествия.

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Князев подтвердил факт гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Причина – огнестрельный выстрел в голову. Первая предположительная версия – несчастный случай при неосторожном обращении с оружием.

Также глава полиции заявил, что в момент гибели Тымчук был не один. В квартире находилась гражданка - отметил Князев

По данным Telegram-канала Newsroom, в 12:15 “в полицию поступило сообщение от Копытько А. В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета 46-летний депутат и координатор группы “Информационное сопротивление“ Дмитрий Тымчук случайно выстрелил себе в голову (Форт 17Р).

Ранее пресс-секретарь МВД Артема Шевченко заявил:

“Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием“, - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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