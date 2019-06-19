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Гиркин, Дубинский, Пулатов, Харченко: СБУ объявила подозрение четырем фигурантам дела МН17

Комментариев: 7
В деле МН17 появились четыре подозреваемых.
Четырем фигурантам дела объявили подозрения
Четырем фигурантам дела объявили подозрения
EPA/UPG

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Служба безопасности Украины объявила подозрение четырем фигурантам дела по факту сбития пассажирского боинга малайзийской авиакомпании МН17. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной информации, следователями Главного управления СБУ было объявлено подозрение четырем лицам, которые причастны к сбитию “Боинг 777“ (рейс MH17) авиакомпании “Малазийские авиалинии“, что привело к гибели 298 человек.

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СБУ объявила подозрение:

  1. гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  2. гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  3. гражданину Российской Федерации Пулатову О.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  4. гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Москве отреагировали на расследование катастрофы МН-17. В РФ говорят, что всячески проявляли инициативу помочь в расследовании.

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Теги: МН17, боинг, авиакатастрофа, СБУ, подозрение
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Комментариев (7)
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Людмил_А    19.06.2019, 15:52
Оценка:  -2
Людмил_А
А вот малазийский премьер сомневается....
nfhvyt    19.06.2019, 15:09
Оценка:  -3
nfhvyt
А где пaрaша с турчином, начавшими войну?
WTF2wtf    19.06.2019, 15:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты Путина назвал какой-то "па-ра-шей"???
Оно Ху-й-ло, начавшее эту войну и оккупировавшее Донбасс и Крым ...
nfhvyt    19.06.2019, 15:24
Оценка:  -1
nfhvyt
Ни камента без слова Путин, хоть считал скока за сегодня накропал? )))))
Nikolas_Adver    19.06.2019, 15:32
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
да это вы, гaвно рагульское, пaрaша. вам уже давали несколько раз шанс быть людьми и страной, вы просрaли по своей твaрючей внутренней гнили и врожденного рабско-продажного менталитета. так что пасть свою завалите вoнючую, сейчас то же самое будет, а вас, бендеровскую блевотину, под корень нахyй
WTF2wtf    19.06.2019, 15:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Срач путинских ботов просто пох-уй - у них служба такая, лить говно и грязь в сети, оправдывая оккупантов.
Кто оккупант и там ВСЕМ понятно ...
Бувший_східняк    19.06.2019, 15:55
Оценка:  0
Бувший_східняк
Отлучённый от груди Абвер представляет собой грозную силу.
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