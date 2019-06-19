Гиркин, Дубинский, Пулатов, Харченко: СБУ объявила подозрение четырем фигурантам дела МН17

В деле МН17 появились четыре подозреваемых.

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Служба безопасности Украины объявила подозрение четырем фигурантам дела по факту сбития пассажирского боинга малайзийской авиакомпании МН17. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной информации, следователями Главного управления СБУ было объявлено подозрение четырем лицам, которые причастны к сбитию “Боинг 777“ (рейс MH17) авиакомпании “Малазийские авиалинии“, что привело к гибели 298 человек.

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СБУ объявила подозрение:

гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины; гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины; гражданину Российской Федерации Пулатову О.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины; гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Москве отреагировали на расследование катастрофы МН-17. В РФ говорят, что всячески проявляли инициативу помочь в расследовании.