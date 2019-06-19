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Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука

Комментариев: 3
Президент почтил память народного депутата Тымчука.
Зеленский прокомментировал смерть Тымчука
Зеленский прокомментировал смерть Тымчука
facebook.com/dmitry.tymchuk

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое соболезнования по поводу трагической смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. Зеленский назвал гибель Тымчука большой потерей для всей страны. Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления", надежно держал фронт информационной войны.

Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны, - говорится в сообщении Администрации президента.

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Напомним, в Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук. По информации СМИ, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук скончался.

 

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Теги: Тымчук, Зеленский, смерть, соболезнование
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Комментариев (3)
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нафнаф    19.06.2019, 15:26
Оценка:  -2
нафнаф
Потерь нет (с)
alex-zol    19.06.2019, 15:18
Оценка:  -1
alex-zol
Да все насрать, как и ему было на всех.
Krotol2    19.06.2019, 15:24
Оценка:  -1
Krotol2
Эт точно
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