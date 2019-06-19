Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука

Президент почтил память народного депутата Тымчука.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое соболезнования по поводу трагической смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. Зеленский назвал гибель Тымчука большой потерей для всей страны. Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления", надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны, - говорится в сообщении Администрации президента.

Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни. — APU (@APUkraine) 19 червня 2019 р.

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Напомним, в Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук. По информации СМИ, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук скончался.