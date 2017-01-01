В Одессе мужчина устроил стрельбу на пляже

Иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.

Иностранец устроил стрельбу на одесском пляже скриншот из видео

В Одессе иностранец на пляже решил развлечься и начал стрелять по пустым металлическим банкам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Мужчина приехал из страны Средней Азии. Злоумышленнику 33 года. Он устроил стрельбу на одном из Одесских пляжей по пустым металлическим банкам.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Нарушителя задержала полиция. У него изъяли пневматический пистолет и патроны к нему. Следствие продолжается.

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Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Недавно в Одессе на главном пляже Аркадия 17 июня произошла массовая драка с участием отдыхающих и сотрудников ночного клуба “Ибица“.Видео с этим происшествием опубликовали в социальных сетях. Как уточняет местно издание “Думская“ со ссылкой на очевидцев, первой начала задираться компания подвыпивших отдыхающих.