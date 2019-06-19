Странная смерть. Что произошло с нардепом Тымчуком

В Киеве найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.

Народный депутат Дмитрий Тымчук найден мертвым у себя дома.

Первая версия следствия - застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

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Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие рассматривает ряд версий, в том числе правоохранители не исключают и версию убийства народного депутата.

Корреспондент.net вспоминает, кем был Тымчук.

На информационном фронте

Тымчуку было 46 лет. В 1995—1997 годах он проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. Во время служебных командировок работал в украинских контингентах миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово.

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С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы Информационное сопротивление и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Тымчук превратился в настоящего лидера мнений, в Facebook на него подписано больше 260 тысяч человек.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года Тымчук был избран народным депутатом от партии Народный фронт. В партийный список НФ он вошел под 13 номером.

1 ноября 2018 года Тымчук попал под российские санкции.

Что говорит полиция

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"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера, в том числе будут рассматриваться", - сказал начальник Национальной полиции Сергей Князев.

Инцидент произошел в квартире Тымчука на бульваре Перова. В это время в квартире он был не один.

"Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князев.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса - Умышленное убийство.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал сначала нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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Позже Геращенко удалил свой пост. В комментарии каналу 112 Украина нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - добавил Геращенко.

Реакция в социальных сетях

Коллеги народные депутаты, политологи, эксперты вспоминают Тымчука, как настоящего патриота Украины, и скорбят по поводу такой утраты.

Пользователей соцсетей вспоминают, что в 2014 году, публикуемые ним данные, считались чуть ли не наиболее достоверной информацией о ситуации на фронте.

Украинцы сомневаются в том, что прошедший военную службу Тымчук мог застрелить себя при чистке оружия, также сомневаются в том, что он мог чистить заряженный пистолет.