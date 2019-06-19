Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Странная смерть. Что произошло с нардепом Тымчуком

Спецтема: Смерть Тымчука
Комментариев: 4
В Киеве найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.
Умер Дмитрий Тымчук
Умер Дмитрий Тымчук
Соцсети

Народный депутат Дмитрий Тымчук найден мертвым у себя дома.

Первая версия следствия - застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

Читай также: "Зачистка" тех, кто много знает о войне: Что говорят в Раде о смерти Тымчука

Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие рассматривает ряд версий, в том числе правоохранители не исключают и версию убийства народного депутата.

Корреспондент.net вспоминает, кем был Тымчук.

На информационном фронте

Тымчуку было 46 лет. В 1995—1997 годах он проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. Во время служебных командировок работал в украинских контингентах миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово.

Читай также: РФ, Германия, Бердичев: Кем был Тымчук и как он создал "Информсопротивление"

С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы Информационное сопротивление и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Тымчук превратился в настоящего лидера мнений, в Facebook на него подписано больше 260 тысяч человек.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года Тымчук был избран народным депутатом от партии Народный фронт. В партийный список НФ он вошел под 13 номером.

1 ноября 2018 года Тымчук попал под российские санкции.

Что говорит полиция

Читай также: В Днепре девятью ножевыми ранениями убили парня: полиция говорит - самоубийство

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера, в том числе будут рассматриваться", - сказал начальник Национальной полиции Сергей Князев.

Инцидент произошел в квартире Тымчука на бульваре Перова. В это время в квартире он был не один.

"Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князев.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса - Умышленное убийство.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал сначала нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Читай также: Во Львове перерезали горло экс-главе Правого сектора: Полиция проверяет версию самоубийства

Позже Геращенко удалил свой пост. В комментарии каналу 112 Украина нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - добавил Геращенко.

Реакция в социальных сетях

Коллеги народные депутаты, политологи, эксперты вспоминают Тымчука, как настоящего патриота Украины, и скорбят по поводу такой утраты.

Пользователей соцсетей вспоминают, что в 2014 году, публикуемые ним данные, считались чуть ли не наиболее достоверной информацией о ситуации на фронте.

Украинцы сомневаются в том, что прошедший военную службу Тымчук мог застрелить себя при чистке оружия, также сомневаются в том, что он мог чистить заряженный пистолет.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самоубийство, убийство, народный депутат, народный фронт, пистолет, Дмитрий Тымчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    19.06.2019, 17:04
Оценка:  0
Бувший_східняк
Разрядить оружие и убедиться в этом перед чисткой или любыми другими действиями - это альфа и омега....
Woodbrother    19.06.2019, 17:07
Оценка:  -1
Woodbrother
У него Форт был, а в Форте патрон в патроннике не остается по любому.
alex-zol    19.06.2019, 16:23
Оценка:  -1
alex-zol
самоликвидация 99,9% , но упоротые скажут что спецслужбы.
Коляка    19.06.2019, 17:07
Оценка:  -1
Коляка
fe-es-be
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь