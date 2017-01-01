В Минске снова обсуждают воду на Донбассе и заложников

Трехсторонняя контактная группа снова собралась для обсуждения выполнения Минских договоренностей.

Кучма отправился в Минск на второй раунд переговоров со своим участием president.gov.ua

Читай также: Крым-Украина и Путин с крестницей: Медведчук раскрыл детали поездок в РФ

Сегодня в Минске начала работу трехсторонняя контактная группа. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарку Олифер сообщает УНН.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер. Предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТГК был объявлен перерыв.

Читай также: Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заложниками

Тогда рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы восстановления режима прекращения огня. Стороны также выразили намерение с 10 июня начать разведение сил и средств на согласованной участке в Станице Луганской.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссии по обмену заложниками. Экономическая рабочая группа обсуждала водоснабжение в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии столкновения.

Читай также: США готовы работать с РФ по минским соглашениям

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение вопросов своей традиционной повестки дня - имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ расстроились, что Владимир Зеленский отказался от переговоров с боевиками.