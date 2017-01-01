В Минске снова обсуждают воду на Донбассе и заложников
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Сегодня в Минске начала работу трехсторонняя контактная группа. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарку Олифер сообщает УНН.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер. Предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТГК был объявлен перерыв.
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Тогда рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы восстановления режима прекращения огня. Стороны также выразили намерение с 10 июня начать разведение сил и средств на согласованной участке в Станице Луганской.
Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссии по обмену заложниками. Экономическая рабочая группа обсуждала водоснабжение в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии столкновения.
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Политическая рабочая группа продолжила обсуждение вопросов своей традиционной повестки дня - имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРДЛО.
Напомним, ранее сообщалось, что в РФ расстроились, что Владимир Зеленский отказался от переговоров с боевиками.