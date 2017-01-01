Суд отказал Мосийчуку в просьбе отменить Марш равенства

Суд отказал нардепу в удовлетворении его иска.

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Окружной административный суд столицы после рассмотрения отказался открыть производство и вернул экс-радикалу Игорю Мосийчуку его иск с просьбой запретить проведение Марша равенства “КиевПрайд” в Киеве 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск вернули автору в связи с несоответствием требованиям Кодексу об административном судопроизводстве Украины, - сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

В ведомстве уточнили, что нардеп может повторно обратиться с иском в суд. Нужно всего лишь исправить ошибки при оформлении искового заявления.

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К слову, нардеп Мосийчук просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации касательно бездействия в вопросе запрета проведения 23 июня марша равенства и просил суд запретить проведение “КиевПрайд“.

Напомним, Зеленского пригласили на Марш равенства. Организаторы КиевПрайд-2019 пригласили Зеленского.