"Мешал Кремлю": Омелян обещает отомстить за Тымчука
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на смерть нардепа и лидера “Информсопротивления“ Дмитрия Тымчука. О своих подозрениях он написал в Facebook.
“Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным“, - прокомментировал министр. “Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти“, - подчеркнул Омелян. Москва любит такие сценарии “случайностей“, напомнил он.
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“А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим“, - подчеркнул министр.
Напомним, ранее в Раде предположили в связи со смертью Тымчука, что зачищают тех, кто много знает о войне.
СНЕССЯ !!! ))))
А как мстить то будет? Прокрадётся в Россию с двумя бидонами краски и начнёт красить железнодорожные шпалы в синий и жёлтый цвета?