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"Мешал Кремлю": Омелян обещает отомстить за Тымчука

Комментариев: 25
Министр напомнил, что Москва любит сценарии "случайных" смертей.
Омелян винит Кремль в смерти Тымчука
Омелян винит Кремль в смерти Тымчука
mtu.gov.ua

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на смерть нардепа и лидера “Информсопротивления“ Дмитрия Тымчука. О своих подозрениях он написал в Facebook.

“Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным“, - прокомментировал министр. “Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти“, - подчеркнул Омелян. Москва любит такие сценарии “случайностей“, напомнил он. 

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“А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим“, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в Раде предположили в связи со смертью Тымчука, что зачищают тех, кто много знает о войне. 

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Теги: Тымчук, смерть, подозрения, Омелян
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Комментариев (25)
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Коляка    19.06.2019, 17:09
Оценка:  +3
Коляка
вот опять надо на рашку всё свалить... сам Омелян случайно к этому самогубству не причастен?
Брюква_и_Клюква    19.06.2019, 17:00
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Лучше бы товарищ Омелян занялся своими прямыми обязанностями! Сегодня на пуховской дороге я чуть подвеску не угробил из-за ленивого товарища Омеляна!
VSHIVANKA    19.06.2019, 16:51
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ ТО !!!
СНЕССЯ !!! ))))
T-REX2    19.06.2019, 16:50
Оценка:  +4
T-REX2
министр есть,а инфраструктуры нет
fimatut    19.06.2019, 16:45
Оценка:  +6
fimatut
Министр " ДА это какой то БРОДЯГА Одел курточку РЫБАКА прилепил щевроны разного калибра пишет ересь Собирает чемоданы и думает отчалить к американским детям на ПМЖ......
nfhvyt    19.06.2019, 16:42
Оценка:  +7
nfhvyt
Такой отчаянной храбростью до этого только яценюк отличался.
Коляка    19.06.2019, 17:10
Оценка:  +2
Коляка
в смысле яйценюх?
Шкиряк_и_Зорян    19.06.2019, 16:37
Оценка:  +9
Шкиряк_и_Зорян
Ого! Да он буйный!
А как мстить то будет? Прокрадётся в Россию с двумя бидонами краски и начнёт красить железнодорожные шпалы в синий и жёлтый цвета?
Бигсэм    19.06.2019, 16:35
Оценка:  +8
Бигсэм
Пришло время раздать пистолеты Омеляну, Порошенко, Парубию, Авакову, Пашинскому, Турчинову, Вятровичу, ... да много их, и пусть сразу начинают чистить.
Шкиряк_и_Зорян    19.06.2019, 16:37
Оценка:  +8
Шкиряк_и_Зорян
По-моему, из перечисленных граждан ствола нет только у Вятровича!
nfhvyt    19.06.2019, 16:44
Оценка:  +3
nfhvyt
У него мозгов нет, у него вятрович в голове )))))
nfhvyt    19.06.2019, 16:33
Оценка:  +8
nfhvyt
Дайте ему бронежелет и каску )))))
nfhvyt    19.06.2019, 17:18
Оценка:  0
nfhvyt
Святое дело отомстить кремлю за наши разбитые дороги )))))
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 16:32
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Дороги в Украине тоже кремлю мешают?
Коляка    19.06.2019, 17:12
Оценка:  0
Коляка
да и не только дороги но еще и здравоохранение, образование, пенсии, тарифы
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