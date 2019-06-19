"Мешал Кремлю": Омелян обещает отомстить за Тымчука

Министр напомнил, что Москва любит сценарии "случайных" смертей.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на смерть нардепа и лидера “Информсопротивления“ Дмитрия Тымчука. О своих подозрениях он написал в Facebook.

“Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным“, - прокомментировал министр. “Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти“, - подчеркнул Омелян. Москва любит такие сценарии “случайностей“, напомнил он.

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“А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим“, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в Раде предположили в связи со смертью Тымчука, что зачищают тех, кто много знает о войне.