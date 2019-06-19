Полсотни жителей оккупированного Донбасса получили паспорта РФ

Вручение прошло под звуки гимна РФ и после присяги.

В среду, 19 июля, около 50 человек из оккупированного Луганска получили паспорта РФ в Новошахтинском Ростовской области, в 20 км от российско-украинской границы.

Об этом с места события сообщает "Громадське".

Так, людей привозят в пункт выдачи централизованно на автобусе в сопровождении двух "правоохранителей" в гражданской одежде. Те, кто сегодня получал паспорта, подали документы за месяц.

Отмечается, что гражданство РФ могут получать все желающие, а не как говорили раньше - только "бюджетники" и военные.

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На автобусе с номерами "ЛНР" надпись "Специальные перевозки". В нем есть люди, которых не разрешают фотографировать и общаться с ними. По словам пассажиров, они выезжают из Луганска в 6 утра и до 13:00 обычно получают документы.

Выдают паспорта в здании Новошахтинского клуба, которое оборудовали специально для этого в апреле 2019 года.

"Внутрь журналистов не пускают, однако те, кто уже получил документы, рассказывают, что внутри проверяют металлоискателем, потом объясняют, как заполнять документы, после этого играет гимн РФ и "новоиспеченные" граждане приносят присягу", - говорится в сообщении.

Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. По законам России получить регистрацию надо в течение недели, однако луганчане говорят, что им пообещали сделать исключение, правда, не уточнили какое именно.

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Многие из тех, кто приехал по паспорту РФ, уже имеют паспорт Украины и самопровозглашенной "ЛНР". Некоторые сразу подавали документы на загранпаспорт образца "РФ". На вопрос, какие привилегии дает паспорт РФ, люди обычно отвечают: "Это престижно, таким образом мы имеем некий статус".

Сообщается, что второй пункт выдачи работает в Покровске Ростовской области. Туда везут людей с самопровозглашенной "ДНР". Принимают документы только в оккупированных Донецке и Луганске.

Напомним, 14 июня стало известно, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

