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Полсотни жителей оккупированного Донбасса получили паспорта РФ

Комментариев: 6
Вручение прошло под звуки гимна РФ и после присяги.
Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым.
Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым.
depositphotos.com

В среду, 19 июля, около 50 человек из оккупированного Луганска получили паспорта РФ в Новошахтинском Ростовской области, в 20 км от российско-украинской границы.

Об этом с места события сообщает "Громадське".

Так, людей привозят в пункт выдачи централизованно на автобусе в сопровождении двух "правоохранителей" в гражданской одежде. Те, кто сегодня получал паспорта, подали документы за месяц.

Отмечается, что гражданство РФ могут получать все желающие, а не как говорили раньше - только "бюджетники" и военные.

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На автобусе с номерами "ЛНР" надпись "Специальные перевозки". В нем есть люди, которых не разрешают фотографировать и общаться с ними. По словам пассажиров, они выезжают из Луганска в 6 утра и до 13:00 обычно получают документы.

Выдают паспорта в здании Новошахтинского клуба, которое оборудовали специально для этого в апреле 2019 года.

"Внутрь журналистов не пускают, однако те, кто уже получил документы, рассказывают, что внутри проверяют металлоискателем, потом объясняют, как заполнять документы, после этого играет гимн РФ и "новоиспеченные" граждане приносят присягу", - говорится в сообщении.

Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. По законам России получить регистрацию надо в течение недели, однако луганчане говорят, что им пообещали сделать исключение, правда, не уточнили какое именно.

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Многие из тех, кто приехал по паспорту РФ, уже имеют паспорт Украины и самопровозглашенной "ЛНР". Некоторые сразу подавали документы на загранпаспорт образца "РФ". На вопрос, какие привилегии дает паспорт РФ, люди обычно отвечают: "Это престижно, таким образом мы имеем некий статус".

Сообщается, что второй пункт выдачи работает в Покровске Ростовской области. Туда везут людей с самопровозглашенной "ДНР". Принимают документы только в оккупированных Донецке и Луганске.

Напомним, 14 июня стало известно, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
 

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Теги: паспорт, ОРДЛО, ДНР, ЛНР, Россия, оккупанты
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Комментариев (6)
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Balalaykina    19.06.2019, 17:01
Оценка:  -2
Balalaykina
Очень надеемся, что "новоиспеченные упоротые граждане" вместе с книжкой - двуголовым куриным мутантом получают и бесплатные билеты в товарняки на поселение в глубинку Мордора. Желательно это делать под пляски в лаптях и с балалайками. Также не забыть про косоворотку и бесплатную бочку бражки.
Balalaykina    19.06.2019, 17:03
Оценка:  -2
Balalaykina
Немаловажный момент: всех кациков с козлиной бородкой назначить старшими в вагонах по раздаче бесплатного кипятка..
Коляка    19.06.2019, 17:14
Оценка:  +1
Коляка
они если и уйдут то только с территорией, а упоротые это кастрюлеголовые существа! тут не надо понятия подменять!
whitewo00    19.06.2019, 16:59
Оценка:  +1
whitewo00
Это просто сюр )))))))))))
Привозят в автобусе под охраной и надписью с намеком о будущем - "специальные перевозки". В нем едут люди с которыми нельзя сфотографироваться
Внутрь журналистов не пускают - ахахаха. Там наверное говорят - покажь парт дыныр. Вот. Мужик, хочешь паспорт вануату? Ахах
whitewo00    19.06.2019, 17:19
Оценка:  0
whitewo00
Зажевало чето..
Покажи паспорт дыныры...
Вот.
*Улыбается. Мужик, хочешь паспорт вануату?
Хитрый-Лис    19.06.2019, 16:27
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым



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