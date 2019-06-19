Известно, что это № 85 в партийном списке "Народного фронта".

Появилась информация, кто может занять в Раде место Тымчука УНИАН

Появилась информация о том, кто может ненадолго занять место застреленного Дмитрия Тымчука, который собирался идти на выборы в Верховную Раду от “Народного фронта“ под № 13.

Об этом пишет “Страна“.

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Указано, что № 85 в партийном списке “Народного фронта“ Никитин Евгений Владимирович может занять № 13.

О Никитине известно, что он родился 31 июля 1978 года и проживает в Запорожье. Евгений имеетт высшее образование, является директором ООО “Никс Трейд“, беспартийный и не был раньше судим.

Напомним, в Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук.

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на месте гибели народного депутата от Народного Фронта работают правоохранители. Глава Нацполиции Сергей Князев дал первые комментарии касательно происшествия. Князев подтвердил факт гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Причина – огнестрельный выстрел в голову. Первая предположительная версия – несчастный случай при неосторожном обращении с оружием.

Из-за гибели Тымчука Парубий досрочно закрыл заседание парламента и Верховная Рада почтила минутой молчания память народного депутата Дмитрия Тымчука.

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