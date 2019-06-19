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НБУ бьет тревогу: Если Зеленский вернет ПриватБанк Коломойскому, страну ждет дефолт, – источник

Комментариев: 9
НБУ бьет тревогу: Если Зеленский вернет ПриватБанк Коломойскому, страну ждет дефолт, – источник

Если президент Украины Владимир Зеленский вернет ПриватБанк олигарху Игорю Коломойскому, страну ждет неминуемый дефолт. Об этом сообщил источник в банковских кругах.

Об этом сообщает Деловая Столица.

“Нацбанк бьет тревогу – в последнем отчете прямо указал, что на сегодня ключевой риск для финансовой стабильности Украины – “неблагоприятное для государства развитие событий вокруг ПриватБанка“. Речь о том, что в течение апреля-мая суды, встав на сторону Коломойского, приняли ряд решений, позволяющих фактически денационализацию ПриватБанка. (https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/sud-nad-privatbankom-nbu-zayaviv-pro-zagrozu-stabilnosti-ukraini.htm) Для финансовой стабильности Украины это удар под дых! Это огромные риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями“, – заявил источник.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что президент Зеленский никак на нее не реагирует.

“Оно и понятно – ему нужно отработать и выслужиться перед Коломойским, отдать должок за то, что тот силами “Плюсов“ сделал его президентом. Видимо, ПриватБанк в данной игре и стал той самой “разменной монетой“. И, вполне вероятно, далеко не последней, ибо всем известны аппетиты Игоря Валерьевича. Таким образом Зеленский ставит Украину на грань дефолта! Это самый большой банк в стране. Госпредприятия платят через него зарплаты, пенсионный фонд – пенсии. Да, так было и раньше, до национализации. И запустили национализацию только потому, что наши с вами сбережения были под угрозой – Коломойский проворачивал свои дела , финансируя свои активы под мелкий процент“, –подчеркнул источник.

Он также напомнил, что национализация ПриватБанка обошлась госбюджету в 155 миллиардов гривен.

“Но это спасло его. И теперь, когда все стабильно, Зеленский готов отдать банк Коломойскому. Банк и наши с вами деньги, чтобы олигарх смог еще раз ограбить всех нас“, – констатировал источник.

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Комментариев (10)
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Ira0965    19.06.2019, 17:04
Оценка:  -1
Ira0965
Дефолт же это хорошо, так сказал Беня! Доллар будет по 50 !))
Дром    19.06.2019, 17:24
Оценка:  0
Дром
Если Порошенко, Гройсман и Ко не пройдут в раду. то доллар будет по 40 - сейчас его искуственно держат.
Брюква_и_Клюква    19.06.2019, 16:54
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Хотелось бы верить товарищу Pidor`у, но в нашем мире никто не даст 100% гарантий, даже товарищ Христос. Поэтому интересно было бы глянуть на реакцию нашего друга Pidor`a, когда товарищи Владимир да Игорь сделают ему доллар по 80 гривен!
РухНС    19.06.2019, 16:58
Оценка:  0
РухНС
порх уничтожив банки и вывел 500 млрд. из страны , опустил гривну в 3,5 раза. И никто не лает по єтому поводу.
Брюква_и_Клюква    19.06.2019, 17:04
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Так давайте товарищ Потроха обваляем в перьях и привяжем к позорному столбу! Я только "за"! А если подобное сделает товарищ Зелька - его тоже будем привязывать? Или Вы не согласны?
T-REX2    19.06.2019, 16:53
Оценка:  0
T-REX2
Можно потроховский банк национализировать взамен
Letohradek    19.06.2019, 16:32
Оценка:  -3
Letohradek
Что же будут писать зэбилы и pidor, если это произойдет? Апять проделки Порошенка?
Ruspidor    19.06.2019, 16:26
Оценка:  +2
Ruspidor
Опять заказуха потроховская...
Как Зе может отдать Приват Коломойскому? Он что, его собственность? Есть суд, потрох его "атрыфармыравал", так что все по чесному, ведь так, потрохоботы?
Ruspidor    19.06.2019, 16:28
Оценка:  0
Ruspidor
И да, как всегда новости от ноунейма. Кто ж может быть таким тупым в НБУ чтобы не знать, что суды после потроховской рэформы независимые? Наверное парублий и в НБУ своих поставил....
Дром    19.06.2019, 17:22
Оценка:  0
Дром
В НБУ давно стоят люди Порошенко.
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