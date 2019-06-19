НБУ бьет тревогу: Если Зеленский вернет ПриватБанк Коломойскому, страну ждет дефолт, – источник

Если президент Украины Владимир Зеленский вернет ПриватБанк олигарху Игорю Коломойскому, страну ждет неминуемый дефолт. Об этом сообщил источник в банковских кругах.

Об этом сообщает Деловая Столица.

“Нацбанк бьет тревогу – в последнем отчете прямо указал, что на сегодня ключевой риск для финансовой стабильности Украины – “неблагоприятное для государства развитие событий вокруг ПриватБанка“. Речь о том, что в течение апреля-мая суды, встав на сторону Коломойского, приняли ряд решений, позволяющих фактически денационализацию ПриватБанка. (https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/sud-nad-privatbankom-nbu-zayaviv-pro-zagrozu-stabilnosti-ukraini.htm) Для финансовой стабильности Украины это удар под дых! Это огромные риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями“, – заявил источник.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что президент Зеленский никак на нее не реагирует.

“Оно и понятно – ему нужно отработать и выслужиться перед Коломойским, отдать должок за то, что тот силами “Плюсов“ сделал его президентом. Видимо, ПриватБанк в данной игре и стал той самой “разменной монетой“. И, вполне вероятно, далеко не последней, ибо всем известны аппетиты Игоря Валерьевича. Таким образом Зеленский ставит Украину на грань дефолта! Это самый большой банк в стране. Госпредприятия платят через него зарплаты, пенсионный фонд – пенсии. Да, так было и раньше, до национализации. И запустили национализацию только потому, что наши с вами сбережения были под угрозой – Коломойский проворачивал свои дела , финансируя свои активы под мелкий процент“, –подчеркнул источник.

Он также напомнил, что национализация ПриватБанка обошлась госбюджету в 155 миллиардов гривен.

“Но это спасло его. И теперь, когда все стабильно, Зеленский готов отдать банк Коломойскому. Банк и наши с вами деньги, чтобы олигарх смог еще раз ограбить всех нас“, – констатировал источник.