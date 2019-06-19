Во всех РГА сократят половину сотрудников

Соответствующее решение принято Кабмином.

Кабинет министров Украины принял постановление о сокращении штата районных госадминистраций на 50%, при этом предоставив небольшую надбавку к зарплате для оставшихся чиновников.

Об этом сообщает Страна.

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"Не тронут" лишь райсоветы на Донбассе, а также структурные управления соцзащиты населения, куда люди ходят за оформлением субсидий и соцвыплат.

Как указано в пояснительной записке, уже в 2020 году такая кадровая чистка позволит сэкономить 3,1 млрд гривен бюджетных средств. Отмечается также, что в ходе реформы по децентрализации было создано более 700 ОТГ, соответственно, работы у райсоветов поубавилось.

В Минсоцполитики инициировали пересмотр надбавок чиновникам за ранги. Теперь государственному служащему первого ранга будут доплачивать 1 тысячу гривен в месяц, второго - 900, третьего - 800 и так далее по нисходящей. Каждая ступенька в рангах - минус 100 гривен надбавки.

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Как будут трудоустраивать уволенных чиновников в документе не сказано, чем уже возмутились профсоюзы. В Минрегионе идею также раскритиковали. По мнению главы этого ведомства Геннадия Зубко, логичнее было бы просто расширить территории, подконтрольные райсоветам по европейским нормам (150 тысяч населения в одном районе). Впрочем, эти замечания учтены не были.

Как сообщалось в ноябре 2018 в аппарате Минобороны работают 82% гражданских.