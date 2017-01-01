"Как Зеленский": Саакашвили в Одессе пробежал через фонтан

Таким образом экс-губернатор Одесской области повторил забег через мариупольский фонтан Владимира Зеленского.

Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану кадр из видео

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили.

Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.

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