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"Как Зеленский": Саакашвили в Одессе пробежал через фонтан

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Таким образом экс-губернатор Одесской области повторил забег через мариупольский фонтан Владимира Зеленского.
Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану
Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану
кадр из видео

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили.

Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.

 

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Теги: Одесса, видео, фонтан, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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